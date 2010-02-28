به گزارش خبرنگار مهر، "دیپو عالم" امروز یکشنبه در اجلاس کارشناسان ارشد صنایع کشورهای عضو "دی 8 " با اشاره به میزبانی تهران در دو نشست پر اهمیت کشورهای عضو "دی 8" گفت: ایران اولین کشور عضو دی 8 است که تعهد کرده است 50 میلیون یورو برای تاسیس یک صندوق سرمایه گذاری میان کشورهای عضو دی 8 پرداخت کند.

دبیر کل "دی 8 " افزود: 8 کشور عضو گروه دی 8 ، 930 میلیون نفر را در خود جای داده اند و بازار بزرگی را ایجاد کرده اند؛ بنابراین باید برای خدمات رسانی به این جمعیت برنامه ریزی دقیقی داشت که امید می رود ظرف سالهای آتی همکاریهای اقتصادی این گروه افزایش و تجارت ما بین کشورهای عضو ارتقا یابد.

وی تصریح کرد: حجم مبادلات تجاری کشورهای عضو دی 8 در نشست قبلی که در بالی برگزار شد، 35 میلیارد دلار بود که هم اکنون بیش از 68 میلیارد دلار گزارش شده است.

دیپو عالم با بیان اینکه این میزان 3.3 درصد تجارت جهانی را تشکیل می دهد، ابراز امیدواری کرد این رقم در سالهای آینده به 10 تا 15 درصد تجارت جهانی افزایش یابد.

به گفته وی، توافقات متعددی میان کشورهای عضو آماده امضا است که امید می رود بعد از این اجلاس به سرعت تصویب و عملیاتی شود.

وی با تاکید بر ضرورت ارتقای همکاریهای گمرکی میان کشورهای عضو "دی 8" خاطر نشان کرد: باید به همکاریهای گمرکی توجه خاصی مبذول داشت، ضمن اینکه باید برای امنیت مواد غذایی نیز کار بیشتری صورت داد.

دبیر کل "دی 8 " از درخواست سرمایه گذاران کشور ترکیه برای سرمایه گذاری مشترک در عسلویه برای تولید کود شیمیایی خبر داد و گفت: امید می رود این طرح در سال 2013 تکمیل شود.

به گفته دیپو عالم، در زمان بحران اقتصادی کشورهای اندونزی، مالزی، ترکیه و سایر کشورهای دی 8 توانسته اند از بحران اقتصادی به سلامت بیرون آیند.