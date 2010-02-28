مهرداد فرید در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت:مدتی است قصد داریم ساخت این فیلم را اغاز کنیم اما به دلیل آماده نبودن فیلمنامه و گرفتاریهای شغلی بایرام فضلی این شرایط فراهم نشد. اما قصد داریم سال آینده قطعا "به سرعت تاختن" را کلید بزنیم. این فیلم در ژانر حادثه تولید می‌شود.

"باز هم سیب داری؟" نخستین تجربه فیلمسازی فضلی داستان مردی بود که به همراه زنی جوان سفری پرماجرا را آغاز می‌کند. ذبیح افشار، لیلا موسوی، علی یعقوبی، احمدرضا اکبری، مریم بوبانی و احمد نقده از بازیگران این فیلم هستند که امکان اکران عمومی پیدا نکرده است.

کارگردان "از ما بهتران"همچنین درباره آن فیلم هم عنوان کرد : مراحل فنی این فیلم به پایان رسیده است و امروز برای گرفتن پروانه نمایش آن اقدام می کنیم. هنوز برنامه مشخصی برای اکران عمومی فیلم نداریم.

رضا عطاران، الناز شاکردوست، بهنوش بختیاری، بیژن بنفشه‌خواه، ملکه رنجبر، مریم امیرجلالی، بروز ارجمند، نادر سلیمانی، مریم سعادت و ارژنگ امیرفضلی و.. بازیگران "از ما بهتران" هستند.

"از ما بهتران" داستان روزنامه‌نگاری است که تاکنون هر چه نوشته مورد توجه مردم واقع نشده است. تا اینکه برخلاف رویه معمول گزارش‌هایی عامه‌پسند درباره رمالی می‌نویسد. انتشار این گزارش‌ها گرچه احسان را به عنوان روزنامه‌نگار موفق سر زبان‌ها می‌اندازد، اما به تدریج او را دچار دردسرهای عجیب و غریب می‌کند.