انبوه سازان بوشهری پارک احداث کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، فضل الله توسلی صبح یکشنبه در نشست با نمایندگان انبوه سازی بوشهر افزود: معتقدیم می توان بسیاری از پروژه های عمران شهری را توسط انبوه سازان انجام داد .

وی با بیان اینکه انبوه سازان باید در بازسازی بافت فرسوده مشارکت کنند، اظهار داشت: وجود انبوه سازان و همکاری آنان با شهرداری جهت توسعه شهر بسیار ضروری است که در همسین راستا شهرداری و انبوه سازان باید بیش از گذشته با یکدیگر ارتباط داشته باشند .

سرپرست شهرداری بوشهر از انبوه سازان به عنوان توسعه گران شهر نام برد و اظهار داشت: باید تفاهمنامه هایی با آنان انعقاد کرده و تمامی موارد را بگنجانیم و انبوه سازان نیز نباید صرفا به دنبال ساخت و ساز باشند .

توسلی با بیان این که نظام مهندسی باید زیر نظر شهرداری باشد، گفت: در شورای شهر پیشنهاد کردیم اگر نمی توان مدیریت یکپارچه شهری را اجرا کرد، حداقل ادارات شهر را یکپارچه کنید .

سرپرست شهرداری بوشهر خاطرنشان کرد: برابر مصوبه، شهرداری می تواند در مدت 14 روز پروانه صادر کند که درصددیم تا این مدت را به هفت روز کاهش دهیم .

وی با بیان اینکه شهرداری دستور نقشه ها را دو روزه صادر می کند، اظهار داشت: اکثر اتلاف وقت ها در سازمان نظام مهندسی صورت می گیرد، زیرا برای آنان تعریف نشده که چند روزه این نقشه ها را بررسی و تحویل شهروندان دهند .

توسلی افزود: باید سیاست صدور پروانه ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم تا از اتلاف وقت شهروندان جلوگیری شود .

وی با تأکید بر نقش نظارتی شهرداری بر بخش خصوصی، اظهارداشت: با برون سپاری و واگذاری کارها به بخش خصوصی، شهرداری به بهترین نحو می تواند نقش نظارتی خود را انجام داده و کارها را بهتر به سرانجام برساند .

توسلی با بیان اینکه چرا انبوه سازان باید دغدغه صدور نقشه را داشته باشند، اظهار داشت: باید تمامی فکر انبوه سازان متوجه ساخت و ساز و عمران و آبادی شهر باشد .