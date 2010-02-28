انبوه سازان بوشهری پارک احداث کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، فضل الله توسلی صبح یکشنبه در نشست با نمایندگان انبوه سازی بوشهر افزود: معتقدیم می توان بسیاری از پروژه های عمران شهری را توسط انبوه سازان انجام داد.
وی با بیان اینکه انبوه سازان باید در بازسازی بافت فرسوده مشارکت کنند، اظهار داشت: وجود انبوه سازان و همکاری آنان با شهرداری جهت توسعه شهر بسیار ضروری است که در همسین راستا شهرداری و انبوه سازان باید بیش از گذشته با یکدیگر ارتباط داشته باشند.
سرپرست شهرداری بوشهر از انبوه سازان به عنوان توسعه گران شهر نام برد و اظهار داشت: باید تفاهمنامه هایی با آنان انعقاد کرده و تمامی موارد را بگنجانیم و انبوه سازان نیز نباید صرفا به دنبال ساخت و ساز باشند.
توسلی با بیان این که نظام مهندسی باید زیر نظر شهرداری باشد، گفت: در شورای شهر پیشنهاد کردیم اگر نمی توان مدیریت یکپارچه شهری را اجرا کرد، حداقل ادارات شهر را یکپارچه کنید.
سرپرست شهرداری بوشهر خاطرنشان کرد: برابر مصوبه، شهرداری می تواند در مدت 14 روز پروانه صادر کند که درصددیم تا این مدت را به هفت روز کاهش دهیم.
وی با بیان اینکه شهرداری دستور نقشه ها را دو روزه صادر می کند، اظهار داشت: اکثر اتلاف وقت ها در سازمان نظام مهندسی صورت می گیرد، زیرا برای آنان تعریف نشده که چند روزه این نقشه ها را بررسی و تحویل شهروندان دهند.
توسلی افزود: باید سیاست صدور پروانه ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم تا از اتلاف وقت شهروندان جلوگیری شود.
وی با تأکید بر نقش نظارتی شهرداری بر بخش خصوصی، اظهارداشت: با برون سپاری و واگذاری کارها به بخش خصوصی، شهرداری به بهترین نحو می تواند نقش نظارتی خود را انجام داده و کارها را بهتر به سرانجام برساند.
توسلی با بیان اینکه چرا انبوه سازان باید دغدغه صدور نقشه را داشته باشند، اظهار داشت: باید تمامی فکر انبوه سازان متوجه ساخت و ساز و عمران و آبادی شهر باشد.
سرپرست شهرداری بوشهر افزود: هر چقدر از ظرفیت سرمایه ای افراد بیشتر استفاده شود، شهر نیز رونق بیشتری خواهد یافت و امیدواریم انبوه سازان با مشارکت خود در پروژه های شهری موجب رونق ساخت و ساز در بوشهر شوند.
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