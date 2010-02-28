دختران غیرمسلمان دانشگاه بیرمنگهام برای یک روز محجبه شدند



یک گروه از دانشجویان دختر غیرمسلمان به دعوت همتایان مسلمان خود یک روز را صرف یادگیری مبانی اسلام کرده و با انتخاب پوشش اسلامی و حجاب تلاش کردند آگاهی و درک خود را از حس مسلمانان زمانی که حجاب بر سر می‌‎گذارند درک کنند.



دانشجویان غیر مسلمان حجاب را به سبک مسلمانان پوشیده و در تمام بحثهایی که درباره اسلام برگزار شد شرکت کردند تا درک خود را از این دین آسمانی ارتقاء دهند.

فرح بات از جمله برگزارکنندگان این رویداد گفت: هدف اصلی نه تنها آگاهی درباره اسلام بلکه رفع باورهای نادرست دانشجویان درباره زنان محجه مسلمان است.

وی افزود: در میان باورهای نادرستی که درباره زنان مسلمان وجود دارد این است که زنان مورد ستم قرار گرفته و مجبور به پوشیدن حجاب می شوند، این درحالی است که قرآن به مسلمانان امر کرده است خود را از عموم بپوشانند، حجاب دستور صریح خداوند است.

این دانشجوی محجبه و مسلمان گفت: زنان مسلمان به جای اینکه احساس سرکوبی داشته باشند می دانند که پوشش حجاب احساسی کاملا متفاوت را در آنها ایجاد می کند، اعتقاد داریم اگر زنی یک روز حجاب را امتحان کند احساس آزادی بیشتری می کند و قضاوتی توسط دیگران از وی می شود به ذهن و شخصیت وی باز می گردد نه مسائل ظاهری را در بر نمی گیرد.

366 دانشجوی مسلمان و غیرمسلمان دانشگاه واشنگتن روزه گرفتند



بیش از 366 نفر از دانشجویان دانشگاه واشنگتن، آمریکا روز جمعه گذشته برای شرکت در هفتمین ستاد سالانه روزه‌داری یک روزه که از سوی انجمن دانشجویان مسلمان برگزار شده بود روزه گرفتند.



حامیان تجاری این برنامه قرار است مبلغی را که از پیش مورد توافق قرار گرفته به ازای هرفرد روزه دار به سازمان امداد اسلامی به عنوان سازمان غیرانتفاعی خیریه بپردازند تا این سازمان غیر انتفاعی بتواند به تأمین غذا، آب و پناهگاه برای قربانیان زلزله هایئتی کمک کند.

شرکت کنندگان در رویداد روزه داری یک روزه گردهم جمع شدند تا روزه خود را با غذای فراهم شده از سوی حامیان تجاری این برنامه باز کرده و تجارب خود را از این یک روز با دیگران سهیم شوند.

داستنیگ چیانگ از دانشجویان سال اول چند روز پیش از آغاز این برنامه اطلاعات آن را از انجمن دانشجویان مسلمان دریافت کرده و این فرصت را مغتنم شمرده بود تا به قربانیان هایئتی کمک کند، وی این اقدام را تنها کاری دانست که می تواند برای مردم هایئتی در سطح شخصی انجام دهد.

این برنامه جدا از جمع کردن بودجه برای هدف از پیش مشخص شده در نظر دارد به آگاهی دانشجویان دانشگاه واشنگتن کمک کند. برنامه روزه داری یک روزه به غیرمسلمانان کمک می کند اطلاعات دست اولی درباره ماه رمضان مسلمانان کسب کنند، اوقاتی که دانشجویان مسلمان در میان همتایان غیرمسلمان خود درس می خواهند و زندگی روزمره را ادامه می دهند اما روزه دار بوده و براساس تعالیم دینی طی روز از خوردن و آشامیدن پرهیز می کنند.

صندوق توسعه جامعه مسلمان در بریتانیا راه‌اندازی شد



شخصیتهای سیاسی و مدنی بریتانیا شب گذشته در نخستین گردهمایی " رهبری مسلمانان" که در لندن برگزار شد ضمن راه‌اندازی صندوق توسعه جامعه مسلمانان، بر ضرورت تقویت و الهام بخشیدن به جمعیت متنوع و گروه‌های مختلف اسلامی تأکید کردند.



جک استراو وزیر دادگستری بریتانیا نقش مهم و ارزشمند مسلمانان و دین اسلام را در جامعه مورد تصدیق قرار داد.

نیک کلگ رهبر جزب دموکراتیک لیبرال بریتانیا درباره ارزشهای مشترکی صحبت کرد که همه شهروندان بریتانیا در آن مشترک هستند.

جان دنهام وزیر جوامع و دولت محلی بریتانیا نیز نسبت به مسلمانان بریتانیایی که جامعه بریتانیا را با آنها سهیم است ادای احترام کرد و گفت: تاریخ غنی شما در آینده بیشتر مورد تأکید قرار می گیرد.

وی همچنین از سهم مسلمانان بریتانیایی تقدیر کرد و اظهار داشت که بریتانیا به صورت ناخودآگاه تغییرات مثبتی داشته است.

پرنس چارلز ولیعهد بریتانیا نیز پیامی با مضمون حمایت از این گردهمایی ارسال کرد.

کمیسیون فرصتهای مساوی تبعیض دینی با دستاویز حجاب را بررسی می‌کند



زن محجبه و مسلمانی پس از آنکه شغل خود را در یک فروشگاه لباس در سان ماتئو در کالیفرنیای امریکا به علت پوشیدن روسری و حفظ حجاب از دست داد شکایتی را به کمیسیون فدرال فرصتهای شغلی مساوی ارائه کرد.



براساس گزارش شورای روابط اسلامی امریکایی که از طرف وی شکایتی را به کمیسیون فدرال فرصتهای شغلی مساوی ارائه کرد، هانی خان از شهر فوستر به اجبار شغل پاره وقت خود را در فروشگاه هولیستر در هیلیدیل مایل ترک کرد.

مدیر این فروشگاه هنگام استخدام این زن محجبه با حفظ حجاب وی هیچ مخالفتی نشان نداده بود و تنها یادآور شده بود رنگ روسری وی باید با رنگ لباس متحد الشکل فروشندگان سازگار باشد. این درحالی است که وی چندی بعد از فروشگاه اخراج شد و علت آن عدم تطبیق حجاب وی با سیاست این فروشگاه عنوان شده بود.

بزرگترین مسجد لهستان بنا می‌شود



انجمن مسلمانان لهستان در نظر دارد بزرگترین مسجد این کشور را در شهر ورشو با ظاهری مدرن، سه طبقه و یک مناره 18 متری بنا کند.



این مسجد بخشی از مرکز اسلامی فرهنگی لهستان است که قرار است در نزدیکی یک مرکز خرید بزرگ طرف غربی مرکز شهر ساخته شود.

این ساختمان سه طبقه یک مناره 18 متری خواهد داشت اما طنین اذان از آن به گوش نمی‌رسد و صدای موذن که بانگ اذان سر می‌دهد تنها در داخل ساختمان شنیده می‌شود.

تعداد مسلمانان لهستان بین 35 تا 40 هزار نفر تخمین زده می‌شوند که حدود11 تا 13 هزار نفر آنها در شهر ورشو پایتخت لهستان زندگی می‌کنند.

در لهستان چهار مسجد وجود دارند که یکی از آنها در پایتخت است و در سال 1993 ساخته شده است.

دختران محجبه بریتانیا با تبعیض رو به رو می‌شوند



دانشجویان مسلمان و محجبه در لیورپول بریتانیا جدا از اینکه برای پوشش اسلامی و حجاب خود با حملات لفظی روبه‌رو هستند و زندگی با تبعیض را تجربه کرده، نمی‌توانند از اتوبوسها استفاه کنند چرا که در ایستگاه‌های اتوبوس مورد اهانت قرار گرفته و رانندگان از سوار کردن آنها امتناع می‌کنند.



امینه اسماعیل ازفعالان جامعه مسلمان در این رابطه گفت: نباید شرایطی فراهم شود که نژادپرستان بتوانند تعصبات خود را نسبت به جوانان اعمال کنند.

اسماعیل و دیگر دانشجویان محجبه در کالج دخترانه لاج در مرسی ساید بریتانیا در ایستگاههای اتوبوس برای پوشش حجاب مورد اهانت قرار می‌گیرند.

درحالی که دانشجویان از هرگونه برخورد با این نژادپرستان وحشت دارند، رانندگان اتوبوس نیز از سوار کردن دختران محجبه مسلمان امتناع می‌کنند.

مقامات محلی و مقامات این کالج دخترانه تصدیق کرده‌اند که دختران مسلمان به علت محجبه بودن مورد اهانت قرار گرفته‌اند.

اجلاس مسلمانان و مسیحیان در کلیسای جامع واشنگتن برگزار می‌شود



اجلاس مسلمانان و مسیحیان طی روزهای ( 10 تا 12 اسفند ماه) در کلیسای جامع واشنگتن امریکا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اجلاس مسلمانان و مسیحیان، این نخستن دور از چهار دور گفتگوهای دینی است که با هدف تسامح دینی برگزار می‌شود.

اجلاس مسلمانان و مسیحیان از رهبران دینی مسیحیت و اسلام می‌خواهد درک و تسامح را میان دو سنت دینی ارتقا دهند و رهبران دینی را به استفاده از نفوذ خود در میان رهبران دولتی و جامعه مردم به منظور توسعه و ارتقا صلح و تسامح در سرتاسر دنیا ترغیب کنند.

براساس اعلام برگزارکنندگان این اجلاس، ابتکار عمل برگزاری این اجلاس با هدف جستجوتحقق آموزه های دینی اسلام و مسیحیت صورت گرفته است. همانطور که مسیح در انجیل خواستار صلحی شده که درک فراتر می رود و قرآن در آیه 208 سوره بقره می‌فرماید : "اى کسانى که ایمان آورده‏اید همگى در صلح و آشتى درآیید".