سهمیه امسال کاروان راهیان بوشهر 35 هزار نفر تعیین شد

سردار فتح الله جمیری در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: البته این سهمیه متغیر است و در صورت استقبال علاقمندان به حضور در این سفرهای معنوی تا 50 هزار نفر نیز قابل افزایش خواهد بود.

وی اظهار داشت: این تعداد طبق تاریخ های برنامه ریزی شده در مقر ناوتیپ امیرالمومنین (ع) این استان در دوران دفاع مقدس اسکان داده خواهند شد.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با بیان اینکه در سال گذشته 35هزار نفر از استان بوشهر مناطق جنگی جنوب اعزام شدند، گفت: استان بوشهر از نظر اعزام کاروان راهیان نور با استان های تهران، اصفهان و خوزستان جز چهار استان برتر کشور است .

جمیری خاطرنشان کرد: امسال برای اسکان کاروانهای اعزامی این استان به مناطق جنگی جنوب با مشکلات خاصی روبرو نیستیم.