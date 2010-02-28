به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مسعود ملکی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در آستانه فرا رسیدن نوروز و به منظور رفع مشکلات ترافیکی برنامه ریزی شده است.

وی بیان داشت: شهرستان ایوان دارای سه بخش مرکزی، سراب و زرنه است که دارای استعدادهای فروانی در بخشهای مختلف هستند.

این مسئول با اشاره به اینکه زیباییهای طبیعی در شهرستان ایوان بسیار چشمگیر و آثار باستانی آن نیز حاکی از تمدن دیرینه آن است، خاطرنشان کرد: از مهمترین آثار تارخی شهرستان ایوان می توان به "آتشکده سیاهکل" اشاره کرد.

وی ادامه داد: این اثر تاریخی در روستای سیاهکل از توابع شهرستان ایوان و در حاشیه رودخانه کنگیر ساخته شده است.

ملکی افزود: بنای مذکور در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده و این اثر مربوط به دوران ساسانی است.

این مسئول با اشاره به اینکه اثر طبیعی "چشمه سفید" یکی از مهمترین جاذبه های تفریحی شهرستان یاوان محسوب می شود، خاطرنشان کرد: این محل با داشتن دو چشمه آب سرد و گوارا و طبیعی بسیار زیبا، یکی از مراکز تفریحی در فصل تابستان و ایام نوروز است.

ملکی یادآور شد: طاق شیرین و فرهاد، شهر تاریخ جولیان، دره زیبای دانوک، غار طلسم و...از دیگر آثار تاریخی و طبیعی شهرستان ایوان است.