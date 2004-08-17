مهمترين خبرها در شب گذشته

- پليس عراق خبرنگاري را كه روز دوشنبه در شهر نجف دستگير كرده بود، آزاد كرد.

- شبكه خبري الجزيره اعلام كرد افراد ناشناس يك افسر سازمان اطلاعات عراق را ربودند.

- شبكه تلويزيون NTV تركيه اعلام كرد كه دو راننده ترك در عراق ربوده شدند.

- مقامات كره شمالي و چين در پكن در مورد مسائل هسته اي كره بحث و گفتگو كردند و مقامات پيونگ يانگ اعلام كردند كه احتمالاً در اين دور از مذاكرات شش جانبه شركت نخواهند كرد.

- " كالين پاول" وزير امور خارجه امريكا در ادعايي تازه اعلام كرد كه عمليات نيروهاي تحت فرماندهي آمريكا در عراق و افغانستان باعث ثبات بيشتر اين كشورها و افزايش دموكراسي در آنها شده است.

- " پت رابرتز" رئيس كميته اطلاعاتي سناي آمريكا ديروز قول داد تا در اين هفته بودجه سازماندهي جديد كميته اطلاعاتي سنا را به كنگره آمريكا ارائه دهد.

- جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا دراين هفته براي پيشي گرفتن از رقيب انتخاباتي دموكرات خود " جان كري" به ايالتهاي مهم و سرنوشت سازي مانند، پنسيلوانيا، ويرجينياي غربي و ويسكانسين سفر خواهد كرد.

- " جيمي كارتر" رئيس جمهور اسبق آمريكا از پيروزي هوگو چاوز رئيس جمهوري ونزوئلا حمايت كرد اما مخالفان چاوز اين نتيجه را نپذيرفتند.

- جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا ديروز اعلام كرد كه با توجه به تهديدات جديد تروريستي 70 هزار تن از نيروهاي آمريكايي را از آلمان و آسيا خارج مي كند.