تهران ساز و کار لازم برای حل عادلانه مناقشه قره باغ کوهستانی را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "ترند نیوز"، "محمد باقر بهرامی" که در یک کنفرانس مطبوعاتی سخن می گفت، اظهار داشت : گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا علاقه مند حل مناقشه قره باغ کوهستانی نیست.

بهرامی افزود: ایران با استفاده از امکانات خود، راه حل عادلانه مناقشه قره باغ کوهستانی را پیشنهاد کرده و با در نظر گیری روابط خود با کشورهای همسایه و موضع بین المللی خود در حل این مناقشه می تواند کمک خود را ارائه کند.

این دیپلمات ایرانی اظهار داشت : 17 - 18 سال است که گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا مشغول حل مناقشه قره باغ کوهستانی بوده، اما تا کنون این مناقشه حل نشده است. تامین امنیت منطقه سبب توسعه منطقه خواهد شد؛ حل این مناقشه از طریق مذاکرات به نفع منطقه است.

سفیر ایران در باکو گفت : مناقشه قره باغ کوهستانی باید در چارچوب تمامیت ارضی آذربایجان حل شود، ایران همیشه تمامیت ارضی آذربایجان را به رسمیت شناخته است.

وی اظهار داشت : برخی از کشورهای غیر منطقه ای مخالف توسعه روابط آذربایجان و ایران هستند. در داخل این دو کشور نیز نیروهایی هستند که با توسعه روابط آذربایجان و ایران مخالفت می کنند.

بهرامی در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره این خبر که سفیر ایران در ارمنستان، ایران را "تنها کشور هم مرز قره باغ کوهستانی" خوانده، به طور کلی این خبر را دروغ دانست و گفت : چگونه ممکن است که سفیر کشوری که تمامیت ارضی آذربایجان را می شناسد، در ارمنستان با این موضع رسمی مخالفت کند؟ من از جانب دولت و وزارت خارجه ایران و سفیر ایران در ارمنستان این خبر را تکذیب می کنم.