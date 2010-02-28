به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار نهایی مسابقات فوتبال چلنج کاپ آسیا شب گذشته بین دو تیم ترکمنستان و کره شمالی برگزار شد که طی آن تیم کره شمالی با برتری 5 بر4 مقابل حریف خود در ضربات پنالتی به عنوان قهرمانی این رقابت‌ها دست یافت.

در این بازی ابتدا تیم ترکمنستان با گلزنی بردی شاهمرادف در دقیقه 34 از حریف خود پیش افتاد و با گلزنی ریانگ یانگ جی در دقیقه 76 کار به تساوی کشیده شد. بازی دو تیم با همین نتیجه به اتمام رسید تا در ضربات پنالتی چهره تیم قهرمان مسابقات چلنج کاپ مشخص شود. در ضربات پنالتی نیز همانطور که عنوان شد، تیم کره شمالی با نتیجه 5 بر4 به پیروزی رسید و جام قهرمانی این رقابتها را برای اولین بار بالای سر برد.

کره شمالی با این نتیجه می تواند در سال 2011 به عنوان قهرمان جام چلنج کاپ در مسابقات جام ملتهای آسیا شرکت کند.