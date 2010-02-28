به گزارش خبرگزاری مهر در این نمایشگاه با عنوان "متفاوت" 10 اثر نقاشی در ابعاد مختلف با تکنیک میکس مدیا (mixmedia ) روی دیوار می‌رود .

در آثار او ترس و وحشتی دیده می شود که در 1960 در جنبش پاپ بروز کرد و از آن به "وحشت آفرینی" یا "هنر وحشت" یاد می‌شود. او این رویکرد در آثارش را ماحصل برداشت خود از محیط پیرامون می‌داند. بهره گیری از رنگ‌های گرم از دیگر شاخصه آثار او است.

نمایشگاه «نقاشی های متفاوت» آثار مجید صادقی نژاد پس از افتتاح در عصر جمعه 14 اسفند تا چهارشنبه 19 اسفند ادامه دارد و علاقه‌مندان می‌توانند همه روزه از ساعت 11 صبح تا 8 شب به جز دوشنبه ها از این آثار دیدن نمایند.

نگارخانه شیرین در فرمانیه، بلوار اندرزگو، کوچه سلیمی شمالی، پلاک 145، باغ انجمن خوشنویسان ایران واقع است.

