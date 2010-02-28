تعزیرات حکومتی سه بار به ورزشگاه حیدریان اخطار داده بود

حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به پلمب ورزشگاه حیدریان قم اظهار داشت: با توجه به اینکه سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی متولی امور ورزش کشور است، به استناد قانون تأسیس باشگاه ورزشی مصوب مجلس شورای اسلامی، ادارات کل تربیت بدنی استان⁯ها مسئولیت صدور پروانه تأسیس و مجوز فعالیت ورزشی باشگاه⁯ها و اماکن ورزشی را برعهده دارد.



معاون اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم اضافه کرد: با توجه به اینکه باشگاه⁯⁯ها و اماکن ورزشی مجموعه شهید حیدریان فاقد هر گونه مجوز پروانه تأسیس از اداره کل تربیت بدنی استان قم است و همچنین با توجه به اعطای مهلت⁯های مکرر، موفق به اخذ پروانه و مجوز فعالیت نشده⁯اند، قانون تعزیرات حکومتی اعمال و حکم صادره اجر شد.



عابدی گفت: پیش از این اقدام، اداره کل تربیت بدنی استان قم اقدام به طرح شکایت از آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) در اداره کل تعزیرات حکومتی کرده بود.



سالن دو هزار نفری شهید حیدریان و سالن 300 نفری تالار بدمینتون مرحوم فرهمند ساعت 6 و 30 دقیقه روز یکشنبه با حکم اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم پلمب شد ولی آستانه مقدسه مانع پلمب بقیه سالن⁯های ورزشی از جمله سالن وزنه⁯برداری شهید رواقی، سالن 600 نفری شهید رضائیان، استخر کوثر، خوابگاه ورزشی و ... شده است.