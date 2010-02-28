طنز پردازی در استانها باید تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، ناصر فیض در شب شعر طنز دولخ 2 در کرمان اظهار داشت: طنز در جامعه ضمن لطافت بخشیدن به مردم می تواند با بیان مشکلات جامعه در اصلاح امور موثر واقع شود.

وی بیان کرد: استان کرمان در این زمینه پیشرفتهای خوبی داشته است و زمینه طنز پردازی در کرمان فراهم است در حالیکه در برخی استانها طنزپردازی با جایگاه واقعی خود فاصله دارد.

فیض خاطرنشان کرد: شب شعر دولخ 2 حرکت مناسبی در خصوص طنزپردازی در کرمان است.

رئیس حوزه هنری کرمان نیز در ادامه این شب شعر افزود: در راستای ادامه جریان طنز پردازی در کرمان طبق برنامه ریزی صورت گرفته هر فصل شب شعر طنز دولخ در کرمان برگزار می شود ضمن اینکه در طول سال نیز از آثار طنزپردازان برای شرکت در جشنواره طنز خارستان استقبال می کنیم.

عباس سالاری گفت: در راستای مستند سازی این اشعار اقدام به انتشار گاهنامه طنز دولخ شده است که از سال آینده به صورت فصلنامه منتشر خواهد شد.

