به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مسعود اسکندری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کمپینگ مهران یکی از این پروژه‌ها است که 9 هزار و 700 میلیون ریال اعتبار برای اجرای آن هزینه شده است .



وی افزود: طراحی 40 کمپ در سایتی به مساحت 12 هزار متر مربع انجام گرفته که 29 واحد ساخته و در مرحله نصب تاسیسات است .



وی با اشاره به کمپینگ سرابله گفت: طراحی و محوطه سازی در سایتی به مساحت هشت هزار متر مربع و در فاز اول به مساحت چهار هزار متر مربع در حال اجراست که عملیات ساختمانی به پایان رسیده و در مرحله محوطه سازی است .



به گفته این مسئول در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام، سه هزار میلیون ریال اعتبار برای این پروژه هزینه شده است .



مدیرکل میراث فرهنگی استان ایلام با اشاره به مطالعه کمپینگ سد ایلام خاطرنشان کرد: مطالعات، نقشه برداری و طراحی معماری این کمپینگ انجام گرفته است.