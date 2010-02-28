به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مسعود اسکندری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کمپینگ مهران یکی از این پروژهها است که 9 هزار و 700 میلیون ریال اعتبار برای اجرای آن هزینه شده است.
وی افزود: طراحی 40 کمپ در سایتی به مساحت 12 هزار متر مربع انجام گرفته که 29 واحد ساخته و در مرحله نصب تاسیسات است.
وی با اشاره به کمپینگ سرابله گفت: طراحی و محوطه سازی در سایتی به مساحت هشت هزار متر مربع و در فاز اول به مساحت چهار هزار متر مربع در حال اجراست که عملیات ساختمانی به پایان رسیده و در مرحله محوطه سازی است .
به گفته این مسئول در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام، سه هزار میلیون ریال اعتبار برای این پروژه هزینه شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی استان ایلام با اشاره به مطالعه کمپینگ سد ایلام خاطرنشان کرد: مطالعات، نقشه برداری و طراحی معماری این کمپینگ انجام گرفته است.
ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان ایلام گفت: کمپینگهای مختلفی در سطح استان ایلام برای میزبانی از مسافران و گردشگران در ورودیهای استان آماده و تجهیز شده است.
به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مسعود اسکندری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کمپینگ مهران یکی از این پروژهها است که 9 هزار و 700 میلیون ریال اعتبار برای اجرای آن هزینه شده است.
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