"بزرگی" خطای روشن ایرانیهاست

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار رحیم مشایی در مراسم افتتاح جشنواره جوان برتر ایرانی افزود: ایرانی ها در میان ملتها پیامی جز آرامش، صلح و عشق ندارند و اگر مقاومتی در برابر ملت ما در دنیا صورت می گیرد ناشی از اراده برخی بیش خواهان و بیش خوران است و این کشورها در مقابل ایران ایستاده اند تا سابقه تاریخ ملت دوباره ظهور پیدا نکند.



وی با بیان این که امروز شاهد فراهم کردن زمینه بروز استعدادهای پسران و دختران سرزمین ایمان، نور، ایثار و شهادت هستیم، گفت: تاریخ این سرزمین گواه است که نسل به نسل در این خاک سبز و سرخ کوشیده اند تا اندیشه های بلند ایرانی ها به ثمر بنشیند چرا که شکل گیری تمدن امری نیست که با اراده شخصی و در زمان کوتاه 10 سال یا 50 سال محقق شود.



وی افزود: باید به کسانی که در تاریخ در ساختن ایران، در پایه گذاری تمدن اولیه و همچنین در ایجاد فرهنگ اسلامی سهیم بودند ارج نهیم.



مشایی افزود: امروز به برکت انقلاب اسلامی توانسته ایم از گردنه های سخت به خوبی عبور کنیم و مشکلات راه را بپذیریم تا به تعهد تاریخی خود در قبال نسلهای پیشین و تکلیف دینی خود در برابر نسلهای آینده عمل کنیم.



وی با بیان این که باید چنین جشواره هایی در حوزه زنان توسط مرکز امور بانوان ریاست جمهوری نیز برگزار شود، اظهار داشت: برپایی چنین جشنواره هایی زمینه رقابت در عرصه های مختلف را فراهم می کند.



به گفته وی، دولت به حوزه فرهنگ بیش از گذشته توجه دارد تا ارتباط عمیقی بین گذشته ها و داشته های ملت با ظرفیتهای پیش رو ایجاد شود.



