9 امتیاز به دلیل بدهی از تیم فوتبال پورتسموث کسر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مسئولان برگزاری رقابت های لیگ برتر فوتبال انگلستان امتیاز تیم فوتبال پورتسموث را به دلیل بدهی 106،6 میلیون پوندی از 19 امتیاز به 10 امتیاز تقلیل دادند. سقوط تیم پورتسموث با این شرایط به لیگ قهرمانی فوتبال انگلستان قطعی است.

آورام گرانت، مربی پورتسموث، پس از پیروزی 2 بر یک روز شنبه تیمش مقابل برنلی اظهار داشت: شما روحیه تیم مرا دیدید. شما ویژگی افراد تیم من در روزهای سخت را دیدید. من هنوزهم بر این باورم که باید مثبت فکر کنیم و در این صورت، هوادارانمان فریاد شادی سر خواهند داد.