  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۴۵

9 امتیاز به دلیل بدهی از تیم فوتبال پورتسموث کسر شد

9 امتیاز به دلیل بدهی از تیم فوتبال پورتسموث کسر شد

برگزارکنندگان رقابت های لیگ برتر فوتبال انگلستان 9 امتیاز به دلیل بدهی از تیم فوتبال پورتسموث کسر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مسئولان برگزاری رقابت های لیگ برتر فوتبال انگلستان امتیاز تیم فوتبال پورتسموث را به دلیل بدهی 106،6 میلیون پوندی از 19 امتیاز به 10 امتیاز تقلیل دادند. سقوط تیم پورتسموث با این شرایط به لیگ قهرمانی فوتبال انگلستان قطعی است.

آورام گرانت، مربی پورتسموث، پس از پیروزی 2 بر یک روز شنبه تیمش مقابل برنلی اظهار داشت: شما روحیه تیم مرا دیدید. شما ویژگی افراد تیم من در روزهای سخت را دیدید. من هنوزهم بر این باورم که باید مثبت فکر کنیم و در این صورت، هوادارانمان فریاد شادی سر خواهند داد.

کد مطلب 1042682

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه