به گزارش خبرنگار مهر، افسانه صادقی با اعلام این خبر افزود: بررسی آیین نامه استاد مشاور، نحوه همکاری و چگونگی برگزاری کارگاه‌های آموزشی توسط ادارات مشاوره دانشگاههای علوم پزشکی امروز 9 اسفندماه در دانشگاه علوم پزشکی ایلام بررسی می شود.

مسئول دفتر مرکزی مشاوره دانشجویی وزارت بهداشت یادآور شد: این آیین نامه در کارگروه تخصصی و با حضور مسئولان و کارشناسان ادارات مشاوره دانشجویی منطقه سه کشور و نماینده دفتر مرکزی مشاوره به بحث و تبادل نظر گذاشته می‌شود.

وی از برگزاری هفتمین نشست شورای برنامه‌ریزی خدمات مشاوره‌ای خبر داد و گفت: هفتمین نشست شورای برنامه‌ ریزی خدمات مشاوره‌ای نیز با حضور ریاست و معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، نماینده دفتر مرکزی مشاوره دانشجویی وزارت بهداشت در روزهای 10 و 11 اسفندماه جاری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ایلام برگزار می‌شود.

صادقی با اشاره به محورهای مورد بحث در شورای برنامه ریزی خدمات مشاوره ای خاطرنشان کرد: پیگیری، بررسی و ارائه گزارش دانشگاه‌ها در خصوص مصوباتی از جمله نشریه مشترک، پروژه مشترک، چگونگی نحوه پرداخت حق الزحمه مشاوره تلفنی و کارگاه های مهارتهای زندگی در این نشست بررسی می شود.