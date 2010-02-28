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۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۲۷

از سوی وزارت ‌بهداشت؛

آیین‌نامه استاد مشاور در دانشگاههای علوم پزشکی بررسی می شود

آیین‌نامه استاد مشاور در دانشگاههای علوم پزشکی بررسی می شود

مسئول دفتر مرکزی مشاوره دانشجویی وزارت بهداشت از بررسی آیین نامه استاد مشاور در دانشگاه های علوم پزشکی همزمان در کارگاه آموزشی ادارات مشاوره دانشجویی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، افسانه صادقی با اعلام این خبر افزود: بررسی آیین نامه استاد مشاور، نحوه همکاری و چگونگی برگزاری کارگاه‌های آموزشی توسط ادارات مشاوره دانشگاههای علوم پزشکی امروز 9 اسفندماه در دانشگاه علوم پزشکی ایلام بررسی می شود.

مسئول دفتر مرکزی مشاوره دانشجویی وزارت بهداشت یادآور شد: این آیین نامه در کارگروه تخصصی و با حضور مسئولان و کارشناسان ادارات مشاوره دانشجویی منطقه سه کشور و نماینده دفتر مرکزی مشاوره به بحث و تبادل نظر گذاشته می‌شود.

وی از برگزاری هفتمین نشست شورای برنامه‌ریزی خدمات مشاوره‌ای خبر داد و گفت: هفتمین نشست شورای برنامه‌ ریزی خدمات مشاوره‌ای نیز با حضور ریاست و معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، نماینده دفتر مرکزی مشاوره دانشجویی وزارت بهداشت در روزهای 10 و 11 اسفندماه جاری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ایلام برگزار می‌شود.

صادقی با اشاره به محورهای مورد بحث در شورای برنامه ریزی خدمات مشاوره ای خاطرنشان کرد: پیگیری، بررسی و ارائه گزارش دانشگاه‌ها در خصوص مصوباتی از جمله نشریه مشترک، پروژه مشترک، چگونگی نحوه پرداخت حق الزحمه مشاوره تلفنی و کارگاه های مهارتهای زندگی در این نشست بررسی می شود.

کد مطلب 1042684

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