تشکیل فوری انجمنهای حامی حقوق مصرف کنندگان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری امروز یکشنبه در همایش روز ملی حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در تهران گفت: حضور رعایت کنندگان حقوق مصرف کننده در این مراسم، آنقدر بر جو مراسم حاکم شده و تسلط دارد که فراموش شد به این امر اشاره شود که انجمنهای حامی حقوق مصرف کننده با شرکتهای رعایت کننده حقوق مصرف کننده متفاوت است.

وزیر بازرگانی افزود: تشکیل انجمنهای حامی حقوق مصرف کننده در واقع گمشده ای است که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به دلیل "کانون حمایت مصرف کننده"که توسط دولت ابلاغ شده است، باید در مورد آن تلاش کند.

وی تصریح کرد: سازمانهای مردم نهادی باید تشکیل شوند تا بتوانند تشخیص دهند که چه شرکت، تولیدکننده و یا توزیع کننده ای، حقوق مصرف کننده را رعایت کرده است و بتواند تعریف دقیقی از حقوق مصرف کننده ارایه دهد.

به گفته غضنفری، این یک حرکت ابتدایی است که یک سازمان دولتی به نمایندگی از 70 میلیون مصرف کننده تشخیص دهد که کدام شرکت حامی مصرف کننده است؛ بلکه باید نماینده واقعی مصرف کننده در انتخاب حامیان حقوق مصرف کننده حضور داشته باشد، این خلایی است که در مورد آن کمتر صحبت به میان آمده است.

وی اظهار داشت: امسال نیز نظیر سالهای گذشته، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انتخاب حامیان حقوق مصرف کنندگان را به عهده گرفت؛ ولی من به عنوان وزیر بازرگانی انتظار دارم که سازمانهای مردم نهاد بخش خصوصی این کار را به عهده گیرند و حقوق مصرف کننده را تعیین کنند و به نوعی تشخیص دهند که چه کسی شایسته تندیس است و با کدامیک از شرکتهایی که حقوق مصرف کننده را رعایت نمی کنند باید برخورد کرد.

غضنفری گفت: هم اکنون قانون حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در دست ما است و شاید سئوال مهمی که در پس نگاههای حاذق حامیان مصرف کنندگان قرار دارد این است که این قانون، چه زمانی منجر به شکل گیری انجمن‌هایی می شود که آن انجمن‌ها، نمایندگان واقعی مصرف کنندگان باشند.

وی به وجود دو رابطه میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اشاره و تصریح کرد: یک رابطه سنتی است که در آن تولیدکننده آنقدر به مصرف کننده نزدیک است که مصرف کننده با تعریف دقیق، خواسته های خود را به تولید کننده تفهیم می کند. در این روش، نقش مستقیم مصرف کننده در تبیین کالا و کیفیت آن موثر است، البته تنوع محصول محدود است و اگر محصول عملکرد سوئی داشته باشد، خسارت آن نیز محدود خواهد بود.

وی اظهار داشت: در روابط جدید، تولیدکننده و مصرف کننده شکل جدیدی می یابد و فرآیند تولید، تخصصی و پیچیده است. در این روش، موضوع کیفیت پیچیده و نیازمند تعریف شاخص های دقیق است و فاصله مصرف کننده از تولید زیاد است و کمترین ارتباط میان تولیدکننده و مصرف کنده وجود دارد و حجم تولید انبوه و صادرات به سایر کشورها گسترده است. در این شرایط کالاها نیازمند خدمات پس از فروش و تطبیق با شرایط بازار است و اگر محصول بی کیفیت تولید شود، خسارات بالایی به بار می آید.

این عضو کابینه دهم گفت: جامعه ایران نیز نظیر هر جامعه مدرن دیگری نیازمند نهادهای اجتماعی است که در کنار دو نهاد تولیدکننده و مصرف کننده قرار گیرد و این رابطه را تنظیم کند. اما با کمال تاسف، این نهادهای اجتماعی در کشور توسعه نیافته اند و این امر به یک معضل تبدیل شده است.

وی ادامه داد: سی سال است که ما سخن از تولید و حمایت از تولید به میان می آوریم؛ ولی حقوق مصرف کننده کمتر مورد توجه قرار گرفته ، این درحالی است که مرکز بررسی قیمتها، صندوق حمایت مصرف کننده، سازمان تعزیرات و سازمان نظارت و بازرسی برای حمایت از حقوق مصرف کننده تاسیس شده است اما اینها نتوانستند کار را به درستی انجام دهند.

غضنفری گفت: امروز می خواهیم با هم، هم عهد شویم که سال بعد در این روز انجمنهای حامی حقوق مصرف کنندگان این مراسم را برگزار کنند، چراکه ما نیازمند شکل دهی مجموعه ای از تشکلهای حامی مصرف کننده هستیم.

وزیر بازرگانی افزود: به نظر می رسد مصرف کنندگان در همه جا خواسته های مشابهی دارند و آن این است که به خواسته های آنها گوش فرا داده شود. در واقع، وقتی صدای مشتری در یک بنگاه شنیده می شود، نشانگر این است که این بنگاه قادر است در صادرات و در داخل کشور موفق باشد. اما اگر همه تولیدکنندگان نخواهند به این شکل عمل کنند ما نیازمند انجمن ها هستیم که حق مصرف کننده را مدام تکرار کنند.

غضنفری با برشمردن انواع انجمنهای حمایت مصرف کننده گفت: سه نوع انجمن حمایت مصرف کننده وجود دارد که نوع اول مستقل، نوع دوم وابسته و اداره آن با شورای دولتی است و نوع سوم انجمنهایی هستند که کاملا مستقل عمل می کنند ولی با دولت همکاری می کنند.

وی اظهار داشت: انتظار ما این است که از فردا داوطلبانی داشته باشیم که به سازمان حمایت مصرف کننده مراجعه کننده و بگویند که متقاضی همکاری با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای راه اندازی انجمنهای حامی حقوق مصرف کننده هستند.

وزیر بازرگانی گفت: در آفریقا 3 هزار، امریکا 24 هزار، اروپا 17 هزار و در آسیا 4500 انجمن حامی مصرف کننده وجود دارد که جمع این انجمنها 50 هزار است.

وی با بیان اینکه با توصیه و سفارش نمی توان درخواست کرد که حقوق مصرف کننده رعایت شود، گفت: گروهی باید در جامعه این مسئولیت را بپذیریند. در این میان، سازمان حمایت ماموریت اصلی خود را به شکل گیری این نهادها گذاشته است.

غضنفری گفت: در هر شهر و شهرستان یک انجمن باید وجود داشته باشد و جمع اینها در استان یک انجمن را تشکیل دهند، در نهایت در سطح ملی نیز یک انجمن وجود داشته باشد.

وی تاکید کرد: هدفمند سازی یارانه ها یک قدم اساسی برای رعایت حقوق مصرف کننده است، جمله دولت بسیار ساده است و به تولیدکننده می گوید که انرژی ارزان در اختیار تولید قرار می دهد و هر درآمدی که از این محل آزاد می شود، به مصرف کننده پرداخت خواهد شد تا خود قدرت انتخاب داشته باشد، این مصداق کامل حمایت از حقوق مصرف کننده است.

وزیر بازرگانی افزود: باید توجه داشت که پروازی که تاکنون می خواستیم با تک بال حمایت از تولید آن به اوج برسیم، ما را موفق نکرد، بنابراین این پرنده دو بال می خواهد که بال دوم حمایت از مصرف کننده است و این حمایت باید تصمیم گیرد که از چه تولیدکننده ای می خواهد کالای خود را خریداری کند.

وی اظهار داشت: بعد از اجرای قانون، تولید اوج می گیرد. غضنفری گفت: در یازده ماه سالجاری، سازمان حمایت 6 میلیون مورد بازرسی را انجام داده است که در این میان، پرونده های متشکله 11 هزار فقره و تخلف کشف شده، 700 هزار مورد است. از سوی دیگر، از میان 275 هزار مورد تماس با شماره تلفن 124، بیش از 94 درصد نهایی شده است و باید مردم را در این کار مشارکت دهیم.