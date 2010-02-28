به گزارش خبرنگار مهر در قم، خانم اشرف یوسفی صبح یک‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در نشستی که با حضور مسئول واحد خواهران نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه⁯های استان قم در محل سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد، مقرر گردید هیئت⁯های مذهبی ویژه دانشجویان دختر در این استان تشکیل شود و اعضای این هیئت⁯ها صرفا دانشجویان دختر باشند.



وی ادامه داد: فعالیت⁯های این هیئت⁯ها در راستای امور فرهنگی و دینی، برگزاری مراسم⁯های مختلف در ایام خاص و مناسبت⁯های ملی و مذهبی و برگزاری نشست⁯های تخصصی و مورد نیاز دانشجویان، برنامه⁯ریزی و جهت⁯دهی خواهد شد.



مسئول امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی قم با اشاره به ضرورت تشکیل هیئت⁯های مذهبی ویژه دانشجویان دختر در مراکز آموزش عالی استان قم، گفت: هیئت⁯های مذهبی، سازمان⁯های غیردولتی خودجوش و کاملاً مردمی هستند که مبتنی بر باورها و اعتقادات ناب دینی مردم شکل می⁯گیرند، اما کارکردی فراتر از یک تجمع دینی ساده می⁯یابند.



یوسفی تصریح کرد: ثبت قانونی هیئت⁯های مذهبی و شناسایی و جهت⁯دهی آنها تاثیر قابل توجهی در جلوگیری از بروز خرافات و انحرافات دینی در مراسم⁯های مذهبی دارد.



وی شناسایی نخبگان و فرهیختگان دانشگاهی را از دیگر مصوبات این جلسه عنوان کرد و یادآور شد: با این تصمیم، زمینه حضور فعال نخبگان و فرهیختگان دانشگاهی متعهد و متخصصی که علاوه بر دغدغه⁯های دینی، تعالی و پیشرفت روزافزون اندیشه⁯های دینی را مد نظر دارند، در برنامه⁯ریزی، تصمیم⁯گیری، هدایت و نظارت عملکرد هیئت⁯های مذهبی فراهم می⁯شود.



وی ادامه داد: استفاده و بهره⁯مندی هیئت⁯های مذهبی از نظرات و پیشنهادات کارشناسانه و هدایتگر نخبگان، نه تنها آنها را در امر ترویج و تعمیق بهتر و کامل⁯تر اندیشه⁯های دینی کمک خواهد کرد، بلکه در نقش⁯آفرینی در سایر حوزه⁯های اجتماع نیز تاثیر دارد.

