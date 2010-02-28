به گزارش خبرنگار مهر در قم، خانم اشرف یوسفی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در نشستی که با حضور مسئول واحد خواهران نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان قم در محل سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد، مقرر گردید هیئتهای مذهبی ویژه دانشجویان دختر در این استان تشکیل شود و اعضای این هیئتها صرفا دانشجویان دختر باشند.
وی ادامه داد: فعالیتهای این هیئتها در راستای امور فرهنگی و دینی، برگزاری مراسمهای مختلف در ایام خاص و مناسبتهای ملی و مذهبی و برگزاری نشستهای تخصصی و مورد نیاز دانشجویان، برنامهریزی و جهتدهی خواهد شد.
مسئول امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی قم با اشاره به ضرورت تشکیل هیئتهای مذهبی ویژه دانشجویان دختر در مراکز آموزش عالی استان قم، گفت: هیئتهای مذهبی، سازمانهای غیردولتی خودجوش و کاملاً مردمی هستند که مبتنی بر باورها و اعتقادات ناب دینی مردم شکل میگیرند، اما کارکردی فراتر از یک تجمع دینی ساده مییابند.
یوسفی تصریح کرد: ثبت قانونی هیئتهای مذهبی و شناسایی و جهتدهی آنها تاثیر قابل توجهی در جلوگیری از بروز خرافات و انحرافات دینی در مراسمهای مذهبی دارد.
وی شناسایی نخبگان و فرهیختگان دانشگاهی را از دیگر مصوبات این جلسه عنوان کرد و یادآور شد: با این تصمیم، زمینه حضور فعال نخبگان و فرهیختگان دانشگاهی متعهد و متخصصی که علاوه بر دغدغههای دینی، تعالی و پیشرفت روزافزون اندیشههای دینی را مد نظر دارند، در برنامهریزی، تصمیمگیری، هدایت و نظارت عملکرد هیئتهای مذهبی فراهم میشود.
وی ادامه داد: استفاده و بهرهمندی هیئتهای مذهبی از نظرات و پیشنهادات کارشناسانه و هدایتگر نخبگان، نه تنها آنها را در امر ترویج و تعمیق بهتر و کاملتر اندیشههای دینی کمک خواهد کرد، بلکه در نقشآفرینی در سایر حوزههای اجتماع نیز تاثیر دارد.
قم - خبرگزاری مهر: مسئول امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی قم از تشکیل هیئتهای مذهبی ویژه دانشجویان دختر در این استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، خانم اشرف یوسفی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در نشستی که با حضور مسئول واحد خواهران نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان قم در محل سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد، مقرر گردید هیئتهای مذهبی ویژه دانشجویان دختر در این استان تشکیل شود و اعضای این هیئتها صرفا دانشجویان دختر باشند.
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