اعتبارت اختصاص يافته به تعاونيهاي مصرف يك پنجاهم كاركرد آنها است

مديركل تعاونيهاي مصرف واعتبار وزارت تعاون درگفت وگوي اختصاصي با خبرنگاراقتصادي مهر، با انتقاد ازمبلغ كم اختصاص داده شده به تعاونيهاي مصرف گفت: مبلغ اعتبارات اختصاص يافته به تعاونيهاي مصرف در سال گذشته 185 ميليارد ريال بود در حالي كه گردش مالي اين تعاونيها به ده هزار ميليارد ريال رسيد.

احمد بيگدلي شاملو افزود: هم اكنون شش هزار و500 تعاوني مصرف به صورت كارگري، كارمندي، فرهنگي و مصرف محلي در كشور وجود دارد كه اين تعاونيها پنج ميليون و200 هزار نفر را تحت پوشش قرار مي دهند.

وي افزود: تاكنون يك هزار و550 تعاوني اعتبار باعضويت 446هزار نفر تشكيل شده كه هدف از تشكيل اين تعاونيها ، كمكهاي مالي همه جانبه به اعضا مي باشد و اعتبارات را در زمينه هاي مختلف به آنان اختصاص مي دهد.

وي به تنظيم لايحه بازار غير متشكل پولي اشاره كرد و افزود: لايحه بازارغير متشكل پولي كه هم اكنون در دستور كار مجلس شوراي اسلامي است مي تواند خلا موجود در تعاونيهاي مصرف را پركند.

مديركل تعاونيهاي مصرف و اعتبار وزارت تعاون در خصوص برنامه هاي اين بخش گفت: تهيه وتدوين برنامه عملياتي استانها ، نظارت بر اجراي قانون در اين بخش، رسيدگي به پيشنهادات و شكايات، آشنا كردن اين تعاونيها با شرايط روز وتسهيل كارها براي تعاونيهاي مرزنشين، در راس برنامه هاي جاري اين بخش مي باشد.

وي درمورد تعاونيهاي مرزنشين گفت: با توجه به محروميتي كه در اكثر اين مناطق وجود دارد تشكيل تعاونيها در زمينه هاي مختلف، گره گشاي بسياري از مشكلات ساكنين اين مناطق خواهد بود كه هم اكنون در غالب اين تعاونيها، پمپ بنزين، فروشگاههاي مناسب و واحدهاي خدمات درماني مناسب در حال تاسيس هستند كه به بهبود وضعيت مرز نشينان كمك مي كند واز مهاجرت آنان به مناطق ديگر جلوگيري خواهد كرد.