به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، صباح همتی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این 12 هزار و 758 مورد سرکشی توسط یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان ایلام صورت گرفته است.
وی گفت: همچنین سه هزار و 953 قلم شی تاریخی طی این مدت کشف شده است.
همتی افزود: همچنین هفت باند حفاری غیر مجاز، خرید و فروش اشیاء و سرقت منهدم شده است.
این مقام مسئول در یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام خاطرنشان کرد: در جریان انهدام این باندهای غیرمجاز 30 نفر دستگیر شدند.
وی یادآور شد: اخذ تعهد از ساخت و ساز کنندگان 16 مورد و فلزیابهای کشف و ضبط شده هفت مورد بوده است.
نظر شما