به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، صباح همتی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این 12 هزار و 758 مورد سرکشی توسط یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان ایلام صورت گرفته است .

وی گفت: همچنین سه هزار و 953 قلم شی تاریخی طی این مدت کشف شده است .

همتی افزود: همچنین هفت باند حفاری غیر مجاز، خرید و فروش اشیاء و سرقت منهدم شده است .



این مقام مسئول در یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام خاطرنشان کرد: در جریان انهدام این باندهای غیرمجاز 30 نفر دستگیر شدند .