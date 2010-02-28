بهبود وضعیت ارزی ایران در راه است / اختصاص یک میلیارد دلار به صادرات

حمید برهانی در گفتگو با مهر از اختصاص یک میلیارد دلار به بخش صادرات کشور طی ماههای اخیر خبرداد و افزود: این مبلغ تماما از سوی بانک مرکزی به صورت "ری فاینانس" توسط بانکها اختصاص داده شده است.

معاون ارزی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در صورت نیاز و استفاده تمام رقم مذکور در بخش مورد نظر، بانک مرکزی مجددا اعتبار لازم را تامین خواهد کرد، اما تسهیلات ریالی به بخش صادرات پرداخت نشده است.

وی همچنین با اشاره به کاهش درآمدهای ارزی کشور در سالجاری به دلیل کاهش متوسط قیمت نفت نسبت به سال گذشته گفت: کاهش قیمت نفت، درآمد ارزی کشور را کاهش داد.

برهانی با بیان اینکه هم اکنون روند قیمت نفت، درآمدها و وضعیت ارزی کشور رو به بهبود است، پیش بینی کرد که با ادامه روند فعلی قیمت نفت، درآمد ارزی کشور در سال آتی وضعیت مناسبی داشته باشد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که آیا با توجه به بحران مالی جهانی و پیش بینی های صورت گرفته توسط بانک مرکزی، درآمدهای ارزی کشور کاهش یافته است؟ عنوان کرد: به دلیل کاهش قیمت نفت درآمدهای ارزی کشور نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

محمود بهمنی با اشاره به قیمت بالای نفت در سال گذشته در حدود 128 دلار، متوسط قیمت تولید هر بشکه نفت در 10 ماهه ابتدای امسال را حدود 62 دلار اعلام کرد و گفت: هم اکنون قیمت تولید نفت در بهترین وضعیت یعنی حدود 70 تا 72 دلار قرار دارد.