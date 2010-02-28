مسعود شیخی فر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هفته پایانی لیگهای تیراندازی ایران با شناخت برترینهای لیگ دسته دو مردان برگزار شد تا پرونده این رقابتها در سه بخش لیگ برتر، دسته یک و دوی اهداف ثابت و اولین دوره لیگ پروازی در بخش مردان بسته شود.
وی افزود: ما جلسات کارشناسی را در هفتههای پایان لیگ با حضور مربیان، کارشناسان و مسئولین تیمها برگزار کنیم تا بتوانیم راهکارهای مناسبی را برای برگزاری هرچه بهتر لیگ در سال آینده یافته و در صورت لزوم آئین نامه لیگ را تغییر دهیم.
رئیس سازمان لیگ تیراندازی ایران با بیان اینکه چهره لیگ سال 89 متحول میشود، خاطرنشان کرد: لیگهای تیراندازی ایران در سال آینده متحولتر خواهند شد و با پرداخت ورودیه برای تیمها، به کارگیری اجباری تیراندازان رده سنی جوانان در ترکیب تیمها، استفاده از 4 تیرانداز در خط، قرار دادن پاداش به تیمهای برتر زمینه توسعه و رشد لیگ را بیش از پیش فراهم کردهایم.
وی با اشاره به اینکه قصد داریم لیگ اهداف پروازی را در سال آینده توسعه دهیم، گفت: فراخوان عمومی برای ثبت نام تیمها در لیگهای سال 89 را اعلام کردهایم و امیدواریم که تیمها حداکثر تا 20 اسفند ماه آمادگی خود را برای حضور در این دیدارها اعلام کنند تا رقابتهای سال آینده در اردیبهشت ماه و به موقع آغاز شود.
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