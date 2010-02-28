انجام تست سرد 2 ایستگاه جدید توسعه شرقی خط 4 مترو تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هاشمی با بیان این مطلب اظهار کرد: تست سرد دو ایستگاه از پنج ایستگاه توسعه شرقی خط 4 تا پایان سال صورت می گیرد و در اوایل سال آتی شاهد تست گرم و بهره برداری از دو ایستگاه کلاهدوز و کوکاکولا در خیابان پیروزی خواهیم بود.

وی ادامه داد: توسعه شرقی خط 4 با حدود هفت کیلومتر طول در دست اجرا است که امیدواریم با بهره برداری از این بخش خط 4 مترو دسترسی ساکنین شرقی تهران به سایر نقاط شهر بیش از پیش با سهولت صورت گیرد.

مهندس هاشمی تصریح کرد: همچنین در توسعه غربی خط 4 امسال عملیات اجرایی 1 ایستگاه جدید در تقاطع خیابان آزادی و توحید به اتمام می رسد و اوایل سال آینده این ایستگاه نیز به بهره برداری می رسد.

وی اظهار داشت: خط 4 مترو یکی از پرظرفیت ترین مسیرهای خطوط هشت گانه مترو در داخل شهر تهران است که با 20 کیلومتر طول ، شرق تهران را به غرب متصل می کند و با تکمیل این خط روزانه حداقل 1 میلیون سفر شهروندان تهرانی از طریق این خط صورت خواهد گرفت.

مدیر عامل شرکت مترو تهران و حومه در ادامه اظهار با اشاره به اینکه خط 4 مترو تهران از غرب تا شهرک اکباتان ادامه می یابد گفت: خط 4 متروی تهران که مسیر شهرک اکباتان، خیابان‌های آزادی - انقلاب و پیروزی را با گذر از مهم‌ترین میدان‌های تهران مانند آزادی، انقلاب، شهدا و شهید کلاهدوز طی می‌کند، با خط تهران - کرج در ایستگاه اکباتان تقاطع خواهد داشت و مسافران مترو در خط تهران - کرج می‌توانند علاوه بر ایستگاه صادقیه از طریق این ایستگاه به خطوط پر ظرفیت متروی تهران راه یابند که به‌این‌وسیله از شلوغی ایستگاه صادقیه و مسیر خط 2 نیز کاسته می‌شود.