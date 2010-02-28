محمد مجید الشیخ در ادامه گفتگو با خبرگزاری مهر در مورد اظهارنظرهای برخی شخصیت های میانی عراق درباره اختلافات مرزی با ایران و درخواست بازنگری در توافقنامه الجزائر گفت: ما به تمامی توافقنامه های بین المللی امضا شده میان دو طرف پایبندیم و نظر رسمی دولت عراق این است که به کلیه توافقنامه های بین المللی احترام بگذارد و البته شاید نقطه نظرات و اختلافاتی در این رابطه وجود داشته باشد، اما این اختلافات از طریق گفتگو قابل رفع است.

وی افزود: سیاست دولت عراق این است که در بالاترین سطوح ممکن با ایران رابطه قوی داشته باشد و البته در عالی ترین رده های رهبری سیاسی دو کشور چنین نظری وجود دارد. زمان جنگ از عراق رخت بربسته است و ما اکنون می خواهیم در صلح و امنیت با همسایگان همجوار خود زندگی مسالمت آمیز داشته باشیم.

مجید الشیخ ضمن تاکید بر اینکه عراق خواستار برقراری روابط قدرتمند و مستحکم با ایران است، اظهار داشت: درباره مسائل مجدد ترسیم مرزهای زمینی و آبی دو کشور و حل و فصل مسائل اخیرا در جوی دوستانه و آرام نشست هایی در قصر شیرین برای مرزهای زمینی و در خرمشهر برای مرزهای آبی برگزار شده است.

سفیر عراق در تهران در رابطه با حجم روابط تجاری کشورش با ایران گفت: در زمینه مبادلات تجاری دو کشور ما شاهد گسترش روزافزون این مبادلات هستیم به طوری که در سال 2009 صادرات ایران به عراق بالغ بر 3 میلیارد و 500 میلیون دلار بوده است و پیش بینی می شود حجم این مبادلات در سال 2010 به 4 الی 5 میلیارد دلار برسد.

وی تصریح کرد: همچنین تلاش می شود بازار مشترک مرزی در سه منطقه جنوب، مرکز و شمال ایجاد شود کما اینکه ما معتقدیم برای بازرگانان ایرانی فرصت های بسیار خوب و بزرگی برای سرمایه گذاری در اماکن مقدس و غیره عراقی فراهم است.

مجید الشیخ در رابطه با تعداد اعزام زائران ایرانی به اماکن مقدس عراق نیز گفت: ما در بعضی مناسبت های دینی، تاریخی یا تعطیلات روزانه شاهد ورود 5 هزار زائر ایرانی به عراق بوده ایم که اکثر آنها از طریق سازمان حج و زیارت به عراق اعزام می شوند. همچنین در عراق شاهد ساخت هتل های جدید و حمل و نقل و دیگر خدمات جدید هستیم چرا که معتقدیم این یک حق مقدسی برای زائران ایرانی است و در ماه های آتی شاهد افزایش ورود زائران ایرانی به عراق خواهیم بود.

وی در مورد رابطه عراق با کشورهای عربی نیز گفت: اکثر کشورهای عربی سفارتخانه های خود را در بغداد بازگشایی کرده اند روابط ما با این کشورها در سطح خوب و رو به پیشرفت است اما خوب برخی کشورهای عربی تا حدودی این میزان از آزادی در عراق (اختصاص 25 درصد کرسی های پارلمان به زنان یا احتمالا حاکمیت اکثریت شیعه) را تحمل نمی کنند.

سفیر عراق درباره شایعاتی مبنی بر خرید زمین توسط صهیونیست ها در اقلیم کردستان خاطرنشان کرد: آحاد ملت ما در کردستان و دیگر احزاب سیاسی عراق چنین مسئله ای را تکذیب می کنند و هیچ سند و مدرکی در این رابطه وجود ندارد چرا که اگر بود قطعا در رسانه ها رسوا می شد.

مجید الشیخ در پایان در مورد اقدام یکجانبه اقلیم کردستان عراق در رابطه با عقد قراردادهای نفتی با شرکت های خارجی گفت: دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق اخیرا توافقاتی با یکدیگر داشته اند که دیگر چنین مشکلی وجود نخواهد داشت.