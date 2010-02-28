حجت الاسلام علی توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان گفت: در ادامه مبارزه بی امان با سوداگران مرگ پنج تن از قاچاقچیان مواد مخدر که به صورت مسلحانه به امر حمل و توزیع و فروش و نگهداری مواد مخدر اقدام کرده بودند با حکم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان به دار مجازات آویخته شدند.

وی اضافه کرد: این باند قاچاق مواد مخدر که قصد انتقال دو هزار و 760 کیلوگرم مواد مخدر را داشتند پس از درگیری با ماموران مبارزه با مواد مخدر در رفسنجان دستگیر شده بودند.

رئیس کل دادگستری کرمان افزود: از این باند سه قبضه سلاح کلانش، یک قبضه سیمینوف، دو قبضه آر پی جی 7، 9 قبضه نارجنگ دستی، یک قبضه کلت پرتاب منور، دوازده قبضه موشک آرپی جی 7، یک دستگاه بی سیم و تعدادی خودروی وانت کشف و ضبط شده است.

وی گفت: درگیری با ماموران نیروی انتظامی در استان یزد که منجر به شهادت یکی از ماموران نیروی انتظامی شد، درگیری با ماموران نیروی انتظامی بم که منجر به هلاکت یکی از اعضای باند مواد مخدر شد و درگیری با ماموران نیروی انتظامی رفسنجان در آخرین مرحله که منجر به هلاکت یکی از اعضای باند و دستگیری سایر اعضای این باند مواد مخدر شد از اقدامات مجرمانه این افراد بود.