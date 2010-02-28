به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی اصغر احمدی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برگزاری این تعداد نمایشگاه از جمله اقدامات انجام گرفته در حوزه اداره کل امور بازرگانی است که برگزاری نمایشگاه سراسری بازرگانی صنایع دستی با 120غرفه از چهارم تا دهم مرداد ماه از جمله مهمترین آنها است .



وی بیان داشت:همچنین نمایشگاه ایام نوروز در قلعه والی با 20 غرفه، نمایشگاه در قلعه والی با 14غرفه و نمایشگاه صنایع دستی و سوغات در شهرستان ایوان از دیگر اقدامات انجام گرفته است .



این مسئول تصریح کرد: علاوه بر این نمایشگاه صنایع دستی و سوغات در شهرستان دهلران 20 غرفه و نمایشگاه صنایع دستی و سوغات در شهرستان دره شهر به صورت منطقه‌ای با 40 غرفه برگزار شده است .