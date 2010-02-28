کاظمی که دو سال پیش عازم آمریکا شد تا ضمن تحصیل، بسکتبال خود را هم در این کشور ادامه دهد، اولین ایرانی است که در رقابتهای NCAA شرکت دارد. کاپیتان تیم بسکتبال جوانان کشورمان سال پیش با تیم مدرسه پترسون در بازیهای پلیآف به میدان رفت.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی از وضعیت این بازیکن ایرانی، اعلام کرده است که عملکرد ارسلان کاظمی در آمریکا میتواند فرصتی را برای دیگر ایرانیان جهت حضور در ایالت متحده فراهم کند.
در گزارش آسوشیتدپرس آمده است: فشار بر روی ارسلان کاظمی اولین ورزشکار ایرانی شاغل در NCAA زیاد است. این بازیکن 202 سانتیمتری میداند که عملکردش در این رقابتها میتواند فرصت را در اختیار سایر بازیکنان ایرانی برای حضور در ایالت متحده فراهم کند.
کاظمی در این خصوص گفته است: "اگر من خوب بازی کنم آنها (آمریکاییها) به سمت دیگر بازیکنان هموطنم متمایل میشوند. اگر من خوب بازی نکنم آنها میگویند اگر اولین نفر تو باشی، ما دیگر بازیکنانی مانند تو را نمیخواهیم. چون به این نتیجه میرسند که ایرانیها بازیکنان خوبی ندارند."
ارسلان کاظمی از سال 1384 به اردوهای تیم بسکتبال جوانان دعوت شد. وی در رقابتهای 2007 غرب آسیا و همچنین بازیهای داخل سالن ماکائو با تیم جوانان کشورمان به عنوان قهرمانی دست یافت. ضمن اینکه در مسابقات 2009 جهانی نیوزلند هم به عنوان کاپیتان تیم جوانان ایران را همراهی کرد. اما آسوشیتدپرس به این اشاره میکند که از چه زمان موقعیت حضور وی در آمریکا آغاز شد: راه حضور ارسلان کاظمی در آمریکا از سال 2007 و رقابت های غرب آسیا در تهران آغاز شد.
وقتی او از تیم زیر 17 سال ایران به عنوان بهتریم بازیکن مسابقات قهرمانی غرب آسیا انتخاب شد، توجه "آنتونی ابراهیم" را به خود جلب کرد. "آنتونی" که یک گوینده لبنانی در NBA است کاظمی را در سال 2008 به آمریکا برد. این لبنانی به کاظمی کمک کرد که در مدرسه مقدماتی در شهر "نورث کارولینا" ثبتنام کند. او (کاظمی) ضمن اینکه بسکتبال بازی کرد زبان انگلیسی خود را هم برای حضور در کالج تقویت کرد.
این در حالی است که ارسلان کاظمی نمیدانست اولین بازیکن ایرانی شاغل در لیگ بسکتبال آمریکاست. کاظمی گفت: "بسیار خوب است که شما اولین کسی باشی که کاری را انجام میدهی و تاریخ ساز میشوی."
آسوشیتدپرس در ادامه گزارش خود آورده است: یوسف پدر ارسلان و رویا مادرش، ابتدا برای اعزام پسر خود به آمریکا نگران بودند و فکر میکردند از آنجا که او یک ایرانی است نتواند در آمریکا به توفیقی دست یابد.
والدین ارسلان کاظمی در اصفهان ماندند. پدر او در آنجا یک شیرینی پزی دارد. رویا در یک ایمیل به آسوشیتدپرس گفت: " ما پسرمان را میشناسیم. به او اعتماد داریم. او سخت کار میکند و همیشه پسر بزرگی است. ارسلان شایسته بهترینهاست. پس او را حمایت میکنیم. با این حال فکر میکنم مهمترین مسئله به اراده، خواست و استعدادش باز میگردد. ما که امیدواریم ارسلان به هدفش برسد."
و هدف این است که ارسلان کاظمی به دوست و هموطنش در تیم ممفیس گریزلیز در رقابتهای حرفهای NBA یعنی حامد حدادی برسد. حدادی ایرانی شاغل در این مسابقات است.
نظر شما