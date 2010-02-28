آغاز خریدهای نوروزی زودتر از هرسال/ افزایش 20 درصدی مسافران مترو

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران با اعلام این مطلب گفت: چهار راه گلوبندک در قلب بازار تهران واقع شده و به تبع آن ایستگاه 15 خرداد این روزها شلوغ‌ترین روزهای خود را سپری می‌کند.

جعفر ربیعی افزود: با توجه به گسترش مترو در تمام سطح شهر، مردم می‌توانند از دیگر مراکز خرید در سایر نقاط تهران استفاده کنند، چرا که مسافران مترو و مردم از ازدحام جمعیت در مترو و سطح بازار اذیت می‌شوند.

وی اظهار کرد: خوشبختانه مترو با گسترش در شمال تهران تا قیطریه، در شرق شهر تا فرهنگ سرای اشراق،‌در غرب تهران تا ایستگاه صادقیه و در جنوب شهر تا حرم مطهر، اغلب نقاط پایتخت را پوشش داده و مردم می‌توانند به جز بازار از دیگر مراکز خرید نیز استفاده کنند.

ربیعی اضافه کرد: در یک ماه و نیم آخر سال تعداد مسافران مترو به صورت جهش افزایش می‌یآبد که اوج این شلوغی در هفته‌های دوم و سوم اسفند اتفاق می‌افتد که مسافران مترو همچون سیلی خروشان در مترو جا به جا می‌شوند.

وی تصریح کرد: در هفته‌های دوم و سوم اسفند تعداد مسافران مترو 15 تا 20 درصد افزایش می‌یآبد و آمار مسافران مترو به یک میلیون و 800 هزار نفر افزایش می یآبد و معمولاً در همین ایام رکود تعداد سفر با مترو زده می‌شود.

ربیعی با اشاره به شکستن رکورد سفر با مترو در 12 اسفند سال گذشته با یک میلیون و 775 هزار مسافر تصریح کرد: امسال احتمال می‌دهیم این رکورد شکسته شود و در این بین تعداد سفرهای ایستگاه 15 خرداد به 60 هزار نفر در روز می رسد.

وی یادآور شد: تعداد مسافران ایستگاه خیام در روزهای پایانی سال دو برابر می شود و ایستگاه هفتم تیر نیز علاوه بر ازدحام همیشگی، این روزها میزبان بانوانی است که برای خرید پوشاک و البسه به این محدوده رفت و آمد می‌کنند.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران در پایان با اشاره به مزیات استفاده از مترو اظهار داشت: بدون اغراق اگر مترو نبود تردد در تهران غیر ممکن می‌شد، چرا که مردم برای طی کردن یک مسیر کوتاه مجبور می‌شوند ساعت‌ها در ترافیک معطل شوند.