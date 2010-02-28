به گزارش خبرنگار مهر، زمانیکه مسئولان پیشین فدراسیون دوچرخه سواری خبر از برگزاری اولین تور مشارکتی در ایران دادند به نظر می رسید سیزدهمین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری کرمان در بهمن ماه سال 88 در سطح کیفی و کمی خوبی برگزار شود اما با کنارکشیدن یزدی ها در چند روز مانده به این رقابتها شکل و شمایل این تور به عقب برگشت.

نکته تامل برانگیز در این ماجرا این است که استان یزد قرار بود با مبلغ 50 میلیون تومان در برگزاری این تور بین المللی مشارکت کند اما کنار کشید تا در فاصله کمتر از یک ماه از چهارم اسفندماه اقدام به برگزاری اولین دوره تور داخلی رده سنی جوانان با حضور هشت تیم (5 تیم استانی و سه تیم از یزد) و آن هم با اعتباری معادل 35 میلیون تومان کند!

خبیری رئیس هیئت دوچرخه سواری یزد در این باره به خبرنگار مهر گفت:" ما در آن زمان مشکلات مالی داشتیم و مجبور شدیم که از همکاری با این تور صرفنظر کنیم اما با همکاری استاندار این مشکلات درست در آستانه برگزاری تور کرمان حل شد تا تصمیم بگیریم برای اولین بار تور یزد را برگزار کنیم البته باید این را بگویم که ما قبلا تورهای استانی را به شکل نامنظم در سالهای مختلف برگزار کرده ایم اما این بار این تور در رده جوانان برگزار می شود!"

تداخل زمانی دو تور یزد و تفتان در رده های سنی جوانان و امید و مشارکت نکردن این استان در بهبود کیفی تور کرمان فدراسیون را هم دچار دردسر کرده است.

زنگی آبادی سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری از کمک مالی به توربین المللی کرمان خبر داد و اظهار داشت:" وقتی یزد از برگزاری این مسابقات کنار کشید ما مجبور شدیم 35 میلیون تومان را از اعتبارات خارج از فدراسیون به هیئت کرمان و بابت پرداخت جوایز کمک کنیم."

کمک مالی فدراسیون دوچرخه سواری در شرایطی به این تور بین المللی صورت گرفته است که این فدراسیون مدتی است دست به گریبان مشکلات مالی است و با وجود این حمایت بازهم تور کرمان در سطح رضایت بخشی برگزار نشد!

زنگی آبادی با بیان اینکه نماینده اتحادیه جهانی دوچرخه سواری گزارش خود را به UCI ارائه داده اما هنوز پاسخ آن و اشکالات وارد شده به تور به ما اعلام نشده است گفت:" ما استانها را موظف کرده ایم که از سال آینده هزینه تورهای خود را تامین کنند تا دچار مشکل نشوند. در کنار آن باید تلاش کنند تا به غیر از سطح فنی و دعوت از تیم های خارجی، مشکلات اجرایی تور را کم کنند تا دچار مشکل نشوند."

وی با انتقاد از مسئولین استان یزد در برگزاری تور داخلی جوانان تصریح کرد:" مطمئنا اگر مسئولین این استان با تور کرمان همکاری می کردند شاهد اتفاق جدیدی در تورهای بین المللی کشورمان بودیم اما این اتفاق نیفتاد. به هر حال برگزاری یک تور در رده جوانان خوب است زیرا رکابزنان در کوران مسابقه رشد می کنند. امیدوار هستم تا مسئولین استان یزد بتوانند سطح فنی و کیفی این تور را بالا ببرند تا در سالهای آیند این تور به شکل بین المللی برگزار شود."

نخستین دوره تور دوچرخه سواری یزد به صورت داخلی و با دعوت از هیئت های دوچرخه سواری استانها از چهارم تا هشتم اسفندماه برگزار می شود. همزمان با این مسابقه، تور تفتان نیز در رده امید برگزار خواهد شد.