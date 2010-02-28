محمد نیک بین تهیه کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: تا کنون حضور بهرام رادان و السا فیروز آذر در "پرنسیب" قطعی شده است و در حال مذاکره با دیگر بازیگران چهره سینمای ایران هستیم و از عوامل پشت دوربین فیلم علیرضا زرین دست به عنوان مدیر فیلمبرداری قطعی شده است. تمام فیلمبرداری این فیلم هم در تهران انجام می‌شود.

وی درباره اکران عمومی "تسویه حساب" عنوان کرد: تیزر و انونس آن توسط میلانی ساخته شده و همانطور که می‌دانید از 26 اسفند ماه در گروه سینمایی استقلال اکران عمومی ان آغاز می‌شود. امیدوارم وضعیت آیین نامه جدید شواری صنفی نیز به زودی مشخص شود تا با برنامه ریزی دقیق تری کارهای تبلیغاتی را آغاز کنیم.

"پرنسیب" داستان دو آرشیتکت است که از دو دنیای متفاوت می‌آیند و به لحاظ فکری و جهان بینی با هم متفاوت هستند. این فیلم به به اهمیت هنرهای ملی و بومی می‌پردازد.

تهمینه میلانی فیلم‌های سینمایی "سوپراستار"، "آتش بس"، "دو زن"، "افسانه آه" و... را در کارنامه دارد.