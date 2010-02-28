ناشران کشورهای اسلامی از ظرفیتهای بسیاری برخوردار هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، پی‌یر سایق دبیر کل ناشران لبنان با بیان این مطلب افزود: ناشران مسلمان می توانند با افزایش کمیت و کیفیت آثار و کتابها و همچنین توجه به نیازهای مطالعاتی مدارس و دانشگاه‌های کشورهای اسلامی، نقش گسترده‌تری در بازار نشر بین‌المللی داشته باشند.

وی تصریح کرد: ناشران کشورهای اسلامی با بازار پیچیده‌ای روبه‌رو هستند که مواجهه با سرقت ادبی،‌ پایین بودن قیمت آثار چاپی و تعداد محدود خوانندگان از جمله مشکلات آنهاست لذا با تعاملات بیشتر و تبادل تجربه میان کشورهای اسلامی می‌توان مشکلات موجود را کاهش داد.

دبیرکل سندیکای ناشران لبنان در مورد وضعیت نشر در این کشور نیز گفت: صنعت نشر لبنان در سالهای اخیر توسعه چشمگیری پیدا کرده‌است و با توجه به مدرن بودن و کیفیت بالای آثار، نقش مهمی در اقتصاد این کشور ایفا می‌کند که گواه این موضوع فروش محصولات انتشاراتی لبنان در سایر کشورهای دنیاست.

پی‌یر سایق، برگزاری اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام را فرصت مناسبی برای حل مشکلات مشترک این کشورها در حوزه نشر دانست و یادآور شد: ناشران اسلامی از پتانسیلهای ویژه‌ای برخوردارند که انعطاف‌پذیری و سرعت تطبیق با تغییرات دنیای معاصر از سوی آنها در مقایسه با ناشران غربی، می‌تواند مزیت عمده‌ای محسوب شود.

نخستین اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام، اردیبهشت ماه سال 1389 و همزمان با برپایی بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برگزار می شود.

