حجت الاسلام حمزه جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، افزود: در استان خراسان جنوبی شش هزار و 100 موقوفه اصلی وجود دارد که از این تعداد 14 هزار و 100 رقبه نیز منشعب شده است.

وی با اشاره به اینکه بیشتر موقوفات استان در زمینه کشاورزی است، بیان داشت: در حال حاضر 16 هزار و 500 هکتار زمین کشاورزی موقوفه داریم که با وجود این حجم بالا تاکنون هیچ تسهیلاتی از محل تسهیلات خشکسالی دریافت نکردیم و در این زمینه هیچ وامی به این مجموعه تعلق نگرفته است.

وی کمبود نیروی انسانی و نبود ابزار لازم برای رسیدگی به موقوفات را از مهمترین مشکلات اداره اوقاف خراسان جنوبی دانست و افزود: در راستای حل این مشکل حکم همیار وقف به دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستا داده‌ شده تا این افراد ما را در زمینه رسیدگی به این موقوفات یاری کنند.

حجت الاسلام جمالی با اشاره به اینکه130 بقعه متبرکه در استان خراسان جنوبی وجود دارد، اظهارداشت: از این تعداد 64 بقعه تاکنون سنددار شده و این مجموعه در پی تهیه تدوین برنامه جامعه برای این بقاع است تا بتواند این مکان‌ها را به قطب فرهنگی تبدیل کند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی از وجود یک‌هزار و 470 مسجد و 417 مکان مذهبی شامل حسینیه یا زینبیه در استان خبر داد و تصریح کرد: به ازای هر 300 شهروند خراسان جنوبی یک مسجد در استان وجود دارد.