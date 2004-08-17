طرح عمليات تروريستي آمريكا در صحنه بين الملل براي موفقيت بوش در انتخابات رياست جمهوري

به گزارش خبرگزاري مهر، هفته نامه المنار به نقل از منابع مطلع خود در اروپا فاش كرد دولت آمريكا طرحي را با مشاركت سازمان هاي امنيتي و اطلاعاتي منطقه خاورميانه و گروه هاي مسلح افراطي نفوذي آمريكايي و اسرائيلي براي اجراي عمليات تروريستي عليه اهداف محلي و آمريكايي در كشورهاي عربي و اروپايي و آسيايي آماده كرده است.



به گفته اين منابع، اين عمليات تروريستي در چارچوب طرح فراگيري انجام خواهد شد كه كادرهاي آمريكايي درخدمت برنامه هاي مبارزات انتخاباتي جرج بوش براي راهيابي مجدد به كاخ سفيد آماده كردند.



به گفته اين منابع رئيس جمهور آمريكا به طور كلي بر آنچه اين منابع به "سراب تروريسم" ناميده اند براي تقويت فرصت هاي پيروزي در انتخابات رياست جمهوري تكيه كرده است تا با مطرح كردن خود به عنوان اولين مبارز طراز اول با تروريسم كه دولت بوش ادعا مي كند ملت آمريكا و منافعش را تهديد مي كند، آراي شهروندان آمريكايي را به سوي خود بكشاند.



المنار به نقل از منابع آگاه نوشت : براي انجام اين عمليات خرابكارانه تروريستي سازمان يافته ، از سوي دستگاه هاي اطلاعاتي و جاسوسي آمريكا هسته هايي مخفيانه به استخدام اين دستگاه ها درآمده اند و در سطح منطقه پراكنده شده اند تا عمليات تروريستي را عليه اهداف محلي و آمريكايي در كشورهاي خاورميانه و برخي كشورهاي اروپايي در راستاي خدمت به منافع انتخاباتي بوش انجام دهند.



اين منابع پيش بيني مي كنند كه عربستان، فرانسه، روسيه، سوريه ، لبنان و كشورهاي ديگري صحنه هاي اين عمليات تروريستي طراحي شده از سوي دولت بوش باشند.



به گفته منابعي كه هويت آنها مشخص نشده است، بروز چنين عملياتي با سناريويي كه قبلا درباره دستگيري شماري از سران شبكه هاي تحت پيگرد طراحي شده ، همراه خواهد شد كه واشنگتن دستگيري آنها را با حمايت كشورهاي عربي و اسلامي اعلام خواهد كرد.





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