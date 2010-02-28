فروش گاز مصر به اسرائیل متوقف نمی شود / تداوم یک توافق شرم آور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، دادگاه عالی اداری مصر تصمیم گیری در این مسئله را خارج از اختیارات خود اعلام کرده و آن را مسئله ای مربوط به بخش صادرات دولت دانسته است.

پیش از این فعالان مصری با ارائه شکایتی به دادگاه عالی بر لزوم بازنگری در برخی مفاد توافقنامه صادرات گاز این کشور به رژیم صهیونیستی تاکید و اعلام کرده است : دولت باید در نرخ گاز صادراتی به اسرائیل بازنگری کند.

فعالان مصری با شرم آور خواندن برخی مفاد توافقنامه گازی با تل آویو، خواستار بازنگری دولت در مسئله صادرات گاز به رژیم صهیونیستی شده بودند.

آنان با تاکید بر لزوم در نظر گرفتن نیاز مردم این کشور به گاز، خواستار تجدید نظر دولت در این مسئله شده بودند.

روز گذشته دادگاه عالی اداری مصر با اشاره به اینکه حکم صادر شده از سوی این دادگاه در زمینه تداوم صادرات گاز مصر به رژیم اسرائیل نهایی است، تاکید کرده بود: تقاضای تجدید نظر در این مسئله پذیرفته نخواهد شد.

پس از صدور این حکم، مردم و فعالان مصری با برافراشتن پارچه نوشته هایی با این مضمون که "با صادرات گاز به دشمن نخست مصر (رژیم صهیونیستی) مخالفیم"، نارضایتی شدید خود را از این مسئله ابراز داشتند.

خاطر نشان می شود، توافقنامه گازی میان مصر و رژیم صهیونیستی در سال 2005 امضا شده است که در آن با صادرات سالانه 1.7 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به رژیم اسرائیل از سوی مصر به مدت 20 سال توافق صورت گرفته است.

این در حالی است که این توافقنامه در آن سال بدون موافقت مجلس مردمی مصر انجام شد که با اعتراضات گسترده ای از سوی مردم روبرو شد.