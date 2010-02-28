به گزارش خبرگزاری مهر، جواد نجم الدین مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو این مطلب را در دیدار هیئتی از مقامات وزارت صنایع ترکیه که از ایران خودرو بازدید کردند، بیان داشت و گفت: روند همکاری ایران خودرو با قطعه سازان ترکیه، روندی رو به رشد است و ایران خودرو مایل است این همکاری را به طور مستمر ادامه دهد.

وی اظهار داشت: در مذاکراتی که دو ماه پیش به همراه وزیر صنایع و معادن ایران با مقامات وزارت صنایع ترکیه و قطعه سازان این کشور داشتیم، چشم انداز امید بخشی از یک همکاری پایدار و دو جانبه را پایه ریزی کردیم و اینک نیز آماده هستیم به این روند ابعاد تازه ای ببخشیم .

نجم الدین افزود: ایران خودرو در عین حال آمادگی دارد، برای سرمایه گذاری شرکتهای سازنده قطعات خودروی ترکیه در ایران، بسترهای مناسبی را فراهم کند.

مدیر عامل ایران خودرو کشورهای اسلامی را دارای ظرفیتهای مناسب همکاری در زمینه تولید خودرو و قطعه دانست و پیشنهاد کرد، تولید خودروی مشترک، یک محور اصلی در نشست وزیران صنایع کشورهای اسلامی در اجلاس دی هشت تهران باشد.

نجم الدین تصریح کرد: این همکاری، در بهره وری بیشتر توانمندی های صنعتی کشورهای مسلمان، آثار مثبتی خواهد داشت.

وی درهمین حال ابراز امیدواری کرد، وزارت صنایع ترکیه در زمینه معافیت های مالیاتی برای صدور سمند به این کشور، تسهیلات مناسبی را فراهم کند.

جبار معاون وزیر صنایع ترکیه نیز در این دیدار تاکید کرد: کشور متبوع وی آمادگی دارد تا زمینه های همکاری سازندگان قطعات خودروی ترکیه با ایران خودرو را بیش از هر زمان دیگری فراهم کند.

وی گفت: شرکت های قطعه سازی ترکیه همواره علاقه مندی خود را برای همکاری با ایران خودرو ابراز داشته اند و بازدید این هیات از ترکیه می تواند در این زمینه موثر باشد.

وی توانمندی ایران خودرو در زمینه تولید خودرو را ستود و گفت: برای ما بسیار مهم است که قطعه سازان کشورمان را تشویق کنیم با ایران خودرو همکاری های گسترده ای داشته باشند.

هیئت ترکیه، ضمن دیدار از بخشهای مختلف ایران خودرو تحت تاثیر پیشرفت این شرکت در بهره گیری از مدرن ترین فناوریها در تولید خودرو قرار گرفتند.