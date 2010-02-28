اعزام 40 هزار نفر از خراسان رضوی به سرزمینهای نور

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سرهنگ محمد شیردل پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری راهیان نور خراسان رضوی افزود: در رابطه با راهیان نور دو ستاد با 11 کمیته تخصصی در خراسان رضوی تشکیل شده است.

مسئول ستاد راهیان نور سپاه امام رضا(ع) گفت: یک ستاد در سپاه امام رضا(ع) و ستاد دیگر با ریاست استاندار و شامل شش کمیته در کل خراسان رضوی تشکیل شده که فرمانده سپاه جانشین آن است.

شیردل با بیان اینکه اعزام زائرین به سرزمینهای دفاع مقدس از دهه فجر آغاز شده است، گفت: بیش از 40 هزار نفر به مناطق عملیاتی اعزام می شوند که تاکنون حدود هشت هزار نفر اعزام شده اند.

وی گفت: مدت سفر هر کاروان هشت روز بوده که چهار روز آن در مسیر و الباقی در پادگان ثامن الائمه حمیدیه که میعادگاه رزمندگان خراسانی در دوران دفاع مقدس بوده اسکان داده می شود.

شیردل ادامه داد: طی این چهار روز زائران از مناطق عملیاتی فکه، چزابه، شهدای هویزه، دهلاویه، شلمچه، اروند کنار، خرمشهر و آبادان بازدید خواهند کرد.

شیردل با بیان اینکه پیش بینی می شود بیش از 200 نفر پاسدار و بسیجی داوطلب به عنوان خادمین شهداء به زائران در خدم می کننند، گفت: 100 راوی دفاع مقدس که آموزش های لازم را دیده نیز در پادگان حضور داشته که کاروانهای راهیان نور را در طی مدت اقامت در مناطق همراهی کرده و دفاع مقدس را برای آنها به صورت حقیقی تبیین می کنند.

وی اظهار داشت: امسال پرچمدار کاروانهای راهیان نور سرلشگر شهید مصطفی اردستانی از ارتش جمهوری اسلامی و سرلشگر پاسدار مهدی زین الدین هستند.

وی از افراشتن پرچم حرم رضوی در منطقه دفاع مقدس با حضور مسئولین لشگری و کشوری و خراسان رضوی و خوزستان خبر داد و عنوان کرد: این پرچم نماد ولایتمداری مردم ما است.

شیردل ادامه داد: از همه کسانی که قصد سفر به سرزمینهای نور را دارند خواهشمندیم که حتما بیمه شده و قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و نظم و بهداشت را رعایت کنند و همچنین با وجود آنکه برخی مناطق ممنوعه نیز وجود دارد از زائرین خواهشمندیم که از رفت و آمد در این مناطق خودداری کنند.

وی با بیان اینکه اعزام از دهه فجر آغاز شده است، ادامه داد: تا کنون هشت هزار نفر به این سرزمینها اعزام شده اند اما اوج اعزامها 15 اسفند تا 15 فروردین خواهد بود.

شیردل با بیان اینکه هزینه اسکان و تغذیه زائران در منطقه رایگان است، گفت: هزینه اسکان 40 هزار زائر در سه روزی که در پادگان حمیدیه هستند در طول این مدت 600 میلیون تومان برای ما است.

وی در رابطه با هزینه رفت و آمد در طول مسیر زائران نیز گفت: 200 نفر از دانش آموزان نخبه به صورت رایگان اعزام شده و در شهرستان ها نفری 15 هزار تومان و در مشهد حدود 20 هزار تومان خواهد بود.