برنامه چهارمین روز جشنواره موسیقی فجر

به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین روزجشنواره، فردا کنسرتها و برنامه هایی در بخش های مختلف رقابتی ، جنبی و سخنرانی در 9 تالار و سالن برگزار می شود.

سالن رودکی : ساعت 18:30 گروه کر دفتر موسیقی به رهبری رازمیک اوحانیان (بخش جنبی)، ساعت 21 گروه کر "فرهنگسرای اندیشه" به سرپرستی مهدی جاور و گروه کر "باشگاه آرارات" به سرپرستی سوزان زاروکیان (بخش رقابتی موسیقی کلاسیک).

سالن همایش های برج میلاد : کنسرت گروه موسیقی پاپ در بخش جنبی بیست و پنجمین جشنواره موسیقی فجر به اجرای بنیامین در دو سانس 18:30 و 21:30 اختصاص دارد.

سالن سوره حوزه هنری : ساعت 18:30 گروه سنتی" گلگشت " به سرپرستی علی اصغر عربشاهی و گروه "ندای هاتف" به سرپرستی سینا علم ( بخش رقابتی موسیقی سنتی) ، ساعت 21 گروه دو تار نوازی محمد یگانه (بخش جنبی موسیقی سنتی).

سالن اندیشه حوزه هنری : ساعت 18:30 گروه "آریژ" به سرپرستی مهدی مدرس ( بخش جنبی موسیقی سنتی) و ساعت 21:30 گروه "لیلة القدر"به سرپرستی صالح دریایی (بخش ذکر و ذاکرین و مولودی).

فزهنگسرای نیاوران : ساعت 18:30 کنسرت گروه موسیقی "درخشش" به سرپرستی محمدرضا قاسمی نژاد و "دیروز - امروز" به سرپرستی محمد ابراهیمیان (بخش رقابتی موسیقی پاپ ) و ساعت 21 کنسرت گروه "فیض علی حسن اف " (بخش بین الملل).

فرهنگسرای ارسباران : ساعت 18:30 کنسرت گروه موسیقی "سهند" به سرپرستی عسگر مسن بناب و "دده قور قورد" به سرپرستی کوثر علی شهبازی (بخش رقابتی موسیقی نواحی) و ساعت 21 کنسرت "کردستان" به سرپرستی حسن مصطفی پور و سخنرانی مناف ایزد پناه .

پردیس ملت : ساعت 19:30 کنسرت گروه موسیقی "ترنم جان " به سرپرستی محمدرضا صفی .

خانه هنرمندان : ساعت 16 سخنرانی "راضیه سلطان اف" با موضوع بررسی تطبیقی شش مقام ازبکستان و موسیقی دستگاهی ایران و یرساین باسیکارا با موضوع تجدید سازهای فولکوریک و آثار موسیقی قزاقی و بررسی موردی شرتر-ساز ملی قزاقستان.

سالن شهید سلیمانی (منتخب جشنواره معلولین) : ساعت 19 کنسرت گروه مهرآوا و تکنوازی کمانچه نعمت بهاروند.