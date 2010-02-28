به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی در مورد مباحث مطرح شده در مورد فهرست جدید بازیکنان تیم ملی اظهار داشت: در فوتبال دیدگاه‌ها و نظرات مختلف است و این جذابیت فوتبال را می رساند، هر مربی از دید خود همه مسائل و جوانب را بررسی می کند و در نهایت مسئولیت انتخاب بازیکنان را برعهده دارد اما اینکه این انتخاب چطور صورت می گیرد، مهم است.

وی با بیان اینکه با کادر فنی‌ام براساس تفکر، تجربه و اهدافی مشخص بازیکنان تیم ملی را انتخاب می کنم، ادامه داد: پس از بازی کره جنوبی در مقدماتی جام جهانی 2010 در سئول، برای جام ملت‌های 2011 قطر و جام جهانی 2014 برزیل برنامه‌ریزی کردیم و سعی داریم تغییرات اساسی را در تیم ملی ایجاد کنیم. من و کادر فنی تمام تلاشمان بر این بوده که بازیکنان را به سطح بین المللی برسانیم و براین اساس که ایمان داشتیم که این پتانسیل در آنها وجود دارد، این کار را انجام دادیم.

سرمربی تیم ملی با بیان اینکه از تمام تصمیماتی که گرفتم راضی هستم، افزود: در این مدت توانسته ایم با برگزاری اردوهای تدارکاتی، دیدارهای تدارکاتی و رسمی به فهرست اصلی برای جام ملت‌ها نزدیک شویم. ثمره این اردوها و بازی‌های تدارکاتی و رسمی 2 پیروزی پشت سر هم در دو بازی مقابل کره شمالی و سنگاپور بود و همین که یک بازی مانده به پایان مرحله مقدماتی جام ملت‌ها توانسته ایم، به این رقابت‌ها صعود کنیم یعنی اینکه به نتایج مورد نظر رسیدیم.

وی با اشاره به اینکه افکار عمومی یادشان باشد با این کادر فنی و در فدراسیون فعلی در 6 بازی رسمی 3 برد و 2 مساوی و یک باخت کسب کردیم که کارنامه مناسبی است! و باید بر این اساس عملکرد ما قضاوت شود، تصریح کرد: با ملاک‌های مختلف همه رقابت‌های لیگ برتر را بررسی می کنیم و همچنین این نگاه را در رقابت‌های جام حذفی هم داریم، جایی که تیم‌های لیگ یکی هم درخشش خوبی داشته و دارند و تا مراحل پایانی بالا می آیند.

قطبی با بیان اینکه تیم ملی تا مسابقات جام ملتهای آسیا 6 روز فیفا پیش رو دارد و همچنین 2 اردوی طولانی مدت برای تیم ملی تعریف شده است، تاکید کرد: هدف ما این است که در روزهای فیفا بتوانیم با بهترین تیم بازی کنیم و از آنها دعوت کنیم و با برگزاری اردوهای طولانی مدت تعداد روزهایی که سرمربی تیم ملی می تواند با بازیکنان کار کند، را افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه به رقابت اعتقاد دارد و برخلاف مطالبی که در مورد خط خوردن بازیکنان مطرح می‌شود، به خط خوردن بازیکن اعتقاد ندارد، افزود: انتخاب‌هایم همیشه هدف دار بوده و اعلام می کنم که در تیم ملی به روی همه باز است و هر بازیکن اگر نشان بدهد، بهتر است و در جمع بندی نهایی ما قرار بگیرد، به تیم ملی دعوت می شود.

سرمربی تیم ملی با بیان اینکه طبیعتا هرفهرست تیم‌ملی بازخوردهایی دارد، تاکید کرد: طبیعی‌است در کشوری با 70میلیون جمعیت فوتبالدوست، تیم ملی برای همه مهم است. بر این اساس همه فهرست ایده آل خود را می خواهند اما من به صورت شفاف می‌گویم، فهرست من یک فهرست منطقی است زیرا به غیر از سپاهان هیچ باشگاهی بیشتر از 2 بازیکن در تیم ملی ندارد.

وی با اشاره به اینکه در 29 سالی که در فوتبال کار کرده است همیشه نظرات شخصی اش را کنار می گذارم و به صورت حرفه‌ای بازیکن انتخاب می کند، تصریح کرد: انتخاب‌های من بر اساس تصمیمات حرفه ای است و اصلا پوشیدن پیراهن تیم خاص و یا داشتن اسم بزرگ، ملاک انتخاب من نیست. من بازیکنان را براساس سعی، لیاقت، شایستگی، بین المللی بودن و حتی شخصیت آن بازیکن دعوت می کنم و این‌ها از نکات مهم لیست تیم ملی هستند.

قطبی با بیان اینکه پس از پایان روزنخست از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا اسامی ملی پوشان را اعلام کرده، در مورد دعوت نکردن از معمارزاده خاطرنشان کرد: من به این بازیکن علاقمندم ومی دانم وی یکی از بهترین‌های حال حاضر فوتبال ایران است اما دکتر با دکتر زرینه پزشک پرسپولیس تماس گرفت و زرینه هم گفت ایشان یک مصدومیت کوچک دارند. ما فکر کردیم که پرسپولیس بازی‌های مهمی دارد و بهتر است که میثاق در پرسپولیس بماند.

وی با بیان اینکه 2 بازی فشرده استقلال در عربستان و ایران فشار زیادی را به طالب لو تحمیل می کند، افزود: اگر ما طالبلو را دوشنبه به تیم ملی می آوردیم با توجه به اینکه تا بازی تایلند 2 روز فاصله بود و همین اینکه وی گلر اول تیم ملی نیست حضور در اردو به مدت 2 روز برای خودش و تیم ملی زیاد جالب نیست.

سرمربی تیم ملی با بیان اینکه احساس کردیم مجیدی براساس سن و سالی که دارد و انجام یک بازی سنگین در عربستان و بعد یک بازی حساس مقابل استیل آذین، در فاصله زمانی کوتاه حضور وی در اردو می تواند یک ریسک بزرگ برای مصدومیت احتمالی فرهاد مجیدی باشد، تاکید کرد: من علاقمند به بازی مجیدی هستم و در تیم ملی به روی او همیشه باز است اما برای متضرر نشدن استقلال وی را دعوت نکردیم.

وی دلیل دعوت نشدن محسن خلیل را مصدومیت وی دانست و در مورد دعوت نشدن امیر شاپورزاده را داشتن بازیکنان بهتر در پست وی دانست و اظهار داشت: کیفیت لیگ برتر ما آنقدر بالا رفته که بازیکنان زیادی در پست‌های مختلف داریم. همین که نمایندگان ایران در لیگ قهرمان آسیا در 4 بازی به 3 پیروزی و یک تساوی رسیده اند، نشانگر این است که رسیدن به تیم ملی برای همه مهم است. من هم احساس می کنم که تیم ها رشد کرده اند و تیم ملی کم کم با اوج گیری به جایگاه واقعی اش می رسد.

قطبی در پایان گفت: برای بازیکنی با تعداد بازی‌های ملی بیشتر سخت است، روی نیمکت تیم ملی بنشیند و شاهد بازی کردن یک بازیکن جوان 18، 19 و یا 20 ساله باشد. من به این امر واقفم باید مربی تشخیص دهد کدام بازیکنان می توانند این قضیه را قبول کنند و این بازیکنان در اردوی تیم ملی مطمئنا مفید خواهند بود و به کیفیت تیم کمک خواهند کرد. رقابت در هر پستی فضای مثبت و سالمی می خواهد و در یک زمان این چنین کوتاه باید همه مسائل روانی را در نظر گرفت که فضای اردو مفید و سازنده باشد.