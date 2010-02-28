رشد اشتغال در منطقه آزاد قشم به 24 درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین اشرفى صبح یکشنبه با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به آخرین سرشمارى صورت گرفته در سال 85، آمار شاغلان درقشم به 35 هزار و 305 نفر افزایش یافته که این آمار رشدى 24 درصدى را به همراه دارد.

وى با اشاره به اجراى پروژه هاى متعدد ساخت و ساز تجارى و خدماتى و کارخانجات صنعتى در قشم، افزود: طى سه سال گذشته بیشترین رشد اشتغال در قشم در زمینه خدمات، صنعت، کشاورزى و شیلات بوده، است.

وى گفت: نرخ بیکارى در قشم در حال حاضر به میزان 3.5 درصد رسیده در حالیکه این آمار در آخرین سرشمارى سال 85 رقم 5.5 را به ثبت رسانده است.

مدیر اداره کار و اشتغال شهرستان قشم، بیان داشت: با اجراى طرح ساماندهى اتباع بیگانه، تعداد 250 نفر از آنان پروانه اشتغال دریافت و در واحدهاى تجارى، صنعتى و خدماتى در منطقه آزاد قشم، فعالیت مى کنند.

به گفته وى، عمده اتباع بیگانه شاغل در قشم را چینى ها تشکیل مى دهند که در بخشهاى تجارى و بازرگانى با اخذ مجوز و پروانه اشتغال، فعالیت مى کنند.

اشرفى همچنین با اشاره به مدت اعتبار پروانه هاى اشتغال اتباع بیگانه، اظهار داشت: پروانه هاى اشتغال صادره توسط اداره کار و اشتغال قشم از یک ماه تا یکسال مهلت دارد که این مدت قابل تمدید مى باشد.

وى حل مسائل و اختلافات کارگرى را از دیگر وظایف اداره کار و اشتغال قشم دانست و گفت: حل اختلافات کارگران و کارفرمایان و تنظیم روابط کار و بازرسى از کارگاه ها از اولویت هاى اصلى فعالیت این اداره است.

مدیر اداره کار و اشتغال قشم با اشاره به ساماندهى بیمه بیکارى کارگران در قشم، بیان داشت: سال گذشته آمار بیکاران ثبت شده در این اداره به 190 نفر رسید در حالیکه آمار بیکاران سال 88 رقم 50 نفر را نشان مى دهد که این آمار نشانه رشد اشتغال و کاهش بیکارى را به همراه دارد.

اشرفى در پایان در خصوص خدمات اشتغال در قشم، تصریح کرد: دو شرکت کاریابى توسط بخش خصوصى در قشم راه اندازى شده که با ساماندهى افراد جویاى کار، شرایط ایجاد اشتغال آنان را در واحدهاى نیازمند فراهم مى کنند.