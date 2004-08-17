موتورهاي امداد روزانه 40 ماموريت انجام مي دهند

رئيس اورژانس كشور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : در مواردي كه نيازي به انتقال بيمار به بيمارستان وجود ندارد و به صورت سرپايي و در محل بيمار قابل درمان باشد از موتور استفاده مي شود .

دكتر شهرام علمداري گفت: اورژانس موتوري با توجه به حجم ترافيك در تهران و برخي شهرهاي كشور در رسيدن بموقع در محل حادثه و بر سر بالين بيمار مي تواند موثر واقع شود چراكه موتوري ها مي توانند سريعتر از آمبولانس به محل حادثه برسند و يكسري اقدامات اوليه را آغاز كنند.

وي افزود : موتورهاي امداد به تمامي تجهيزات آمبولانس همچون تزريقات‏‏ ‏‏‏‏، ‏سرم و‏ كمپسول اكسيژن‏ به جز برانكارد مجهز هستند .

وي گفت : در حال حاضر در تهران 13 موتور امداد فعاليت مي كنند و اين در حالي است كه در 3 شهر ديگر همانند اصفهان شيراز و مشهد نيز موتورامداد راه اندازي شده كه در ماه آينده نيز قرار است در حدود 30 موتور امداد جديد به پايگاه موتوري اضافه شود كه جمعا 43 موتور امداد در تهران خواهيم داشت.

علمداري با اشاره به اينكه ميانگين زمان رسيدن موتور سوار امداد به صحنه تصادف كمتر از پنج دقيقه است افزود : سرنشين موتور امداد از ميان تكنسين هاي اتاق عمل ‏ تكنسين فوريتهاي پزشكي و يا پرستاران انتخاب مي شود.

رييس اوژانس كشور تصريح كرد : در حال حاضر تعداد موتوريهاي امداد با توجه به مشكل ترافيك در شهرهاي بزرگ و به خصوص تهران بسيار محدود است كه با اضافه شدن تعدادي موتور امداد جديد اين مشكل تا حدودي رفع خواهد شد .