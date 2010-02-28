بندرلنگه به جمع بنادر کانتینری کشور می پیوندد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، اسماعیل مکی زاده پیش از ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی گفت: با اجرای طرح توسعه این بندر ، بیش از هشت هکتار به اراضی بندر لنگه افزوده می شود.

وی اضافه کرد: ظرفیت کنونی این بندر حدود یک میلیون و 500هزار تن است که با اجرای طرح توسعه این رقم به حدود 4.5میلیون تن می رسد.

مکی زاده با اشاره به اینکه طرح توسعه این بندر از دو سمت غربی و شرقی انجام می شود افزود: در بخش غربی، زیرسازی، ساخت انبار، پارکینگ کامیونها و محل دپوی کانتینر ایجاد خواهد شد که بیش از یک میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، بندر لنگه به جمع بنادر کانتینری کشور اضافه می شود و با توجه به موقعیت مناسب این بندر، پیش بینی می شود بندرلنگه به یکی از مهمترین و فعالترین بنادر کانتینری کشور تبدیل خواهد شد.

مکی زاده گفت: در بخش شرقی نیز بحث ایجاد پس کرانه و راه اندازی حوضچه شرقی در برنامه قرار دارد که 14.5 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی در خصوص آخرین وضعیت پارک کوثر بیان کرد: در این زمینه قولهایی داده شده است که بر این اساس مقرر شد مزیتهای واگذاری این پارک به بندر بررسی شود و در نهایت نسبت به واگذاری آن اقدام شود.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه خاطرنشان کرد: مراحل توسعه این بندر تاکنون در سه بخش مرمت اسکله قدیم به طول 220 متر، ساخت اسکله جدید به طول 230 متر و احیای پس کرانه ها، جاده های دسترسی و احداث مستحدثات ساختمانهای مرتبط اجرا شده و مهمترین مرحله آن در دست انجام می شود.

وی گفت: بندر لنگه یکی از قدیمی ترین بنادر کشور است که از جمله بنادر زنده و پویای کشور محسوب می شود و باید همه تلاش کنند تا این توسعه بر اساس برنامه انجام شود که در نهایت منجر به آبادانی، اشتغال و توسعه منطقه خواهد شد.