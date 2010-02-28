به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد خداداد 12 سال قبل در حالی که تنها 16 سال بیشتر نداشت توسط حسن ذوالقدر به تیم ملی دعوت شد و درهمان سال و در رقابتهای جام جهانی زیندل فینگن آلمان موفق به کسب مدال نقره در وزن اول شد.

بهترین سبک وزن تاریخ تکواندو ایران در طول 12 سال حضور در ترکیب ثابت تیم ملی یک طلا جهانی در سال 2001 ، دو نقره جهانی در سالهای 2003 و 2005 ، طلای ستارگان جهان در سال 2004 ، طلاو نقره دانشجویان جهان در سالهای 2003 و 2005 ، نقره و برنز بازیهای آسیایی 20002 بوسان و 2006 قطر، برنز ارتش های جهانی ، در سال 1999، نقره آزمایشی المپیک در سال 1999 ، برنز قهرمانی آسیا رد سال 2001 ، برنز المپیک دانشجویان در سال 2005 را در کارنامه خود ثبت کرده است.

بهزاد خداداد بعد از خداحافظی از تیم ملی تکواندو به خبرنگار مهر گفت: تصمیم سختی بود. برای آنکه این تصمیم را عملی کنم لحظات سختی را پشت سرگذاشتم. ولی هر آمدنی یک رفتنی دارد و زمان کناره گیری من هم از تیم ملی فرا رسیده بود.

وی در مورد دلایل اتخاذ چنین تصمیمی گفت: قبل از هر چیز مصدومیتم که به طور کلی بهبود پیدا نکرد و برخی محدویت های حرکتی داشتم. دلیل دیگر آن اینکه نتوانستم اتفاقات المپیک را فراموش کنم. سالها برای رسیدن به آن زحمت کشیدم ولی موفق به حضور در این رویداد بزرگ نشدم.

فینالیست سه دوره رقابتهای جهانی ادامه داد: شبانه روز در فکر هستم و هرچه کردم نتوانستم این موضوع را از خود دور کنم و در نهایت هم تصمیم به خداحافظی گرفتم. 12 سال بیشتر از آنکه در کنار خانواده باشم در کنار اعضای تیم ملی بودم وقت آن رسیده به فکر خانواده و آینده خود باشم.

خداداد در پایان گفت: خود را کارگر مردم می دانم. در تمام دوران قهرمانی خود نیز به عشق همین مردم مبارزه کرده و افتخار کسب کردم، از تمام ملت ایران، مربیان تیم ملی و مسئولان فدراسیون برای اتخاذ چنین تصمیمی از آنها عذرخواهی می کنم.