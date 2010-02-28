مصوبه دولت برای تسهیل اسقاط خودروهای فرسوده ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، گمرک ایران موظف است به منظور تسهیل در اجرای آئین نامه خروج خودروهای فرسوده، با درخواست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، نسبت به ترخیص خودرو، اجزاء، قطعات، مواد اولیه، تجهیزات، لوازم یدکی و سایر اقلام مرتبط با حمل و نقل برای کلیه وارد کنندگان و خودروسازان، تا سقف معادل 3 هزار میلیارد ریال حقوق ورودی اقدام کند.

بر این اساس وارد کنندگان و خودروسازان فوق‌الذکر موظفند ظرف شش ماه با ارائه گوهی اسقاط خودروهای فرسوده مورد تایید ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، بدهی یاد شده را با گمرک ایران تسویه کنند.

همچنین ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت موظف شد اقدامات لازم برای تسهیل در انجام فرآیند عملیات اسقاط و دریافت و پرداخت مبالغ ارزش گواهی اسقاط به خریدار و فروشنده از طریق دریافت ضمانت نامه بانکی و افتتاح حساب واسط به نحوی که صرفاً سهولت و دقت در انجام کار و تنظیم مبالغ پرداختی به مالکین خودروهای فرسوده را فراهم کند، به عمل آورد.

این مصوبه در تاریخ 4/12/1388 را محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرده است.