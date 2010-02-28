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۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۴۲

مصوبه دولت برای تسهیل اسقاط خودروهای فرسوده ابلاغ شد

با تصویب دولت، گمرک و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت موظف شدند اقدامات لازم برای تسهیل در انجام فرآیند عملیات اسقاط خودروهای فرسوده را فراهم کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، گمرک ایران موظف است به منظور تسهیل در اجرای آئین نامه خروج خودروهای فرسوده، با درخواست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، نسبت به ترخیص خودرو، اجزاء، قطعات، مواد اولیه، تجهیزات، لوازم یدکی و سایر اقلام مرتبط با حمل و نقل برای کلیه وارد کنندگان و خودروسازان، تا سقف معادل 3 هزار میلیارد ریال حقوق ورودی اقدام کند.

بر این اساس وارد کنندگان و خودروسازان فوق‌الذکر موظفند ظرف شش ماه با ارائه گوهی اسقاط خودروهای فرسوده مورد تایید ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، بدهی یاد شده را با گمرک ایران تسویه کنند.

همچنین ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت موظف شد اقدامات لازم برای تسهیل در انجام فرآیند عملیات اسقاط و دریافت و پرداخت مبالغ ارزش گواهی اسقاط به خریدار و فروشنده از طریق دریافت ضمانت نامه بانکی و افتتاح حساب واسط به نحوی که صرفاً سهولت و دقت در انجام کار و تنظیم مبالغ پرداختی به مالکین خودروهای فرسوده را فراهم کند، به عمل آورد.

این مصوبه در تاریخ 4/12/1388 را محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرده است.

کد مطلب 1042726

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