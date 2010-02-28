توجه به شاخصهای علم و ایمان در جذب اعضای هیئت علمی دانشگاهها

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای هیئت اجرایی و مسئولان دبیرخانه ‌های جذب هیئت علمی در پایان سومین نشست سراسری اعضاء هیئت اجرایی جذب هیئت علمی با صدور بیانیه ای مراتب قدرشناسی و تشکر خود را از تدابیر و رهنمودهای حکیمانه و روشنگرانه مقام معظم رهبری در برخورد با جریان نفاق و تزویر و دفع توطئه های رنگارنگ استکبار جهانی و عوامل پیدا و پنهان داخلی آنان، اعلام کرده و از مردم خداجو و عاشورایی به ویژه دانشگاهیان و نخبگان همچون همیشه با ایمان و بصیرت و استکبار ستیزی، حماسه بزرگ نهم دی ماه و 22 بهمن ماه را خلق کرده و موجبات نومیدی کامل دشمنان را فراهم آورده اند، تقدیر و تشکر کردند.

شرکت کنندگان در این نشست اظهار داشتند: با اعتقاد راسخ به اینکه علم باید در خدمت تعالی انسان و جامعه باشد و با ابراز خرسندی از پیشرفتهای چشمگیر و خیره کننده علمی کشور، آمادگی کامل جامعه دانشگاهی برای تلاش مخلصانه و پیگیر در راستای تحقق توسعه پایدار و مقابله با جنگ نرم را اعلام کرده و در این راه از تقدیم شهدای گرانقدری همچون دکترعلی محمدی دریغ نخواهیم کرد.

مسئولان دبیرخانه های جذب هیئت علمی از دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه درخواست کردند در راستای اهداف عالیه نظام مقدس اسلامی حمایتهای لازم را از اجرائی شدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه اسلامی شدن دانشگاهها و هیئتهای اجرائی جذب که مجری این مصوبات هستند به عمل آورند.

در ادامه این بیانیه آمده است: با توجه به این که دانشجویان را امانتهای الهی و آینده سازان میهن اسلامی می دانیم لذا ضرورت دارد به منظور ارتقاء سطح علمی و تربیت دینی آنان و تحقق خواست ملی، در جذب اعضاء هیئت علمی دانشگاهها شاخصهای اساسی علم و ایمان مورد توجه جدی قرار گیرد.

شرکت کنندگان در این نشست اعلام کردند: با اعتقاد به نقش دانایی محوری در توسعه، حمایت همه جانبه خود را از رهنمودهای مقام معظم رهبری در جهت توجه ویژه به دانشگاهها علی الخصوص رشته های علوم انسانی اعلام می کنیم.

به گزارش مهر، سومین نشست سراسری اعضاء هیئت اجرایی جذب شامل روسای دانشگاهها و مسئولین دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و اعضای هیئت علمی عضو هیئت جذب به همراه مسئولان دبیرخانه جذب و دفاتر تحقیق استانی دانشگاهها به منظور ارتقاء کارآمدی و انسجام تشکیلاتی و ایجاد همگرایی و وحدت رویه در امر جذب اعضاء هیئت علمی در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.