اسدالله بیات ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان ادامه داد: بخش اعظم صادرات سفال همدان در 10 ماهه نخست امسال به صورت رسمی صورت گرفته است که ارزش دلاری آن 25 میلیون و 400 هزار و 739 دلار محاسبه شده است .

وی اظهار داشت: این میزان از مبدا استان همدان به کشورهای عراق، هلند، کویت، قطر، فرانسه، انگلستان و آلمان صادر شده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان تصریح کرد: این در حالی است که در بخش صادرات غیررسمی میزان صادرات این محصول 3 میلیون و 76 هزار دلار بوده است