اسدالله بیات ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان ادامه داد: بخش اعظم صادرات سفال همدان در 10 ماهه نخست امسال به صورت رسمی صورت گرفته است که ارزش دلاری آن 25 میلیون و 400 هزار و 739 دلار محاسبه شده است.
وی اظهار داشت: این میزان از مبدا استان همدان به کشورهای عراق، هلند، کویت، قطر، فرانسه، انگلستان و آلمان صادر شده است.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان همدان تصریح کرد: این در حالی است که در بخش صادرات غیررسمی میزان صادرات این محصول 3 میلیون و 76 هزار دلار بوده است.
بیات با بیان اینکه صادرات غیررسمی سفال استان از استانهای کردستان و تهران به کشورهای دیگر صادر شده است، گفت: عراق، ایتالیا، ترکیه، هلند، آمریکا و کویت مقصد این محصولات در بخش صادرات غیررسمی بودهاند.
رئیس سازمان میراث فرهنگی همدان یادآور شد: به دلیل انجام نشدن مراحل صادرات غیر رسمی در خود استان از ارزش وزنی صادرات غیر رسمی این تولیدات اطلاع دقیقی در دست نیست.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری همدان همچنین از رشد 298 درصدی ارزش وزنی صادرات سفال از ابتدای سال جاری خبر دادو گفت: ارزش دلاری صادرات رسمی سفال همدان در 10 ماهه 87 برابر با 2 میلیون و 671 هزار دلار بوده است و همچنین ارزش دلاری صادرات غیر رسمی این محصولات نیز 10 میلیون و 417 هزار دلار ارزیابی شده است.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری همدان در ادامه اظهار داشت: ارزش وزنی سفال همدان در سال جاری نیز نسبت به سال قبل رشد قابل ملاحظهای را تجربه کرده است.
اسدالله بیات اضافه کرد: در سال جاری چهار هزار و 44 تن از سفال صادر شده و این در حالی است که سال گذشته یک هزار و 621 تن از این تولیدات امکان صدور را به دست آورده است.
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