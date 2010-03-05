نمایش تصویرسازی با الهام از اثر انگشت در کارگاه هنر

امیر علیزاده، طراح گرافیست و تصویرساز در مورد برگزاری این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: آثاری را که از یکسال و نیم قبل طراحی کرده بودم در این نمایشگاه نشان می‌دهم. البته این تجربه اول من در برگزاری نمایشگاه است و بیشتر دوست داشتم در اولین تجربه با سلایق مردم و مخاطبان آشنا شوم. چون از حالا کارهایی برای نمایشگاه بعدی‌ام آماده دارم منتهی می‌خواستم اول یک نمایشگاه برگزار کنم و با اتکا به آن آثاری را که آماده دارم به نمایش بگذارم.

وی با بیان اینکه نمایشگاه بعدی‌اش "سرزمین قلبهای شکسته" نام دارد و تکنیک آن نقاشی دیجیتال است در مورد جزئیات نمایشگاه فعلی‌اش عنوان کرد: 39 تابلو در ابعاد مختلف را به نمایش می گذارم. 12 کار در ابعاد 13 در 18، 16 اثر در ابعاد 50 در 50، 9 کار در ابعاد 25 در 25 و 2 اثر در ابعاد 30 در 70 هستند. تکنیک این آثار هم کلاژ دیجیتال و نقاشی دیجیتال به صورت رنگی و سیاه و سفید است.

علیزاده همچنین گفت که در این تصویرسازیها از طرح‌های اسلیمی و اثر انگشت الهام گرفته است.

نمایشگاه "کارهای من" از 12 اسفند به مدت یک هفته در کارگاه هنر به نشانی ابتدای پاسداران، سه راه ضرابخانه، نگارستان ششم، شماره 22 برگزار می‌شود.