به گزارش خبرنگار مهر در کرج، همزمان با آغاز هفته وحدت و میلاد رسول اکرم (ص) نمایش جنگ توسط گروه فرهنگی ورزشی شهاب و گروه هنری نور با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری به روی صحنه رفت.

کودکان کرجی می توانند روزهای دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه مورخ 10 تا 12 اسفند ماه از ساعت 16 تا 18 در منطقه 2 اسلام آباد ـ خیابان شریعتی ـ روبروی سازمان آب به صورت رایگان جنگ تماشا کنند.

این برنامه که در فرهنگسرای غدیر شهرداری کرج برگزار شده است به صورت رایگان است و کودکان کرجی به ویژه کودکان منطقه اسلام آباد که کمبود امکانات همواره از دغدغه های آنان بوده است می توانند از این برنامه شاد و مفرح استفاده کنند.

در این جنگ نمایشی تلاش شده با محتوایی شاد مفاهیم مذهبی به کودکان آموزش داده شود همچنین لحظاتی شاد و به یادماندنی برای کودکان فراهم شود.