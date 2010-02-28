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۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۴۲

همزمان با هفته وحدت؛

جنگ نمایشی وی‍‍ژه کودکان در کرج آغاز شد

جنگ نمایشی وی‍‍ژه کودکان در کرج آغاز شد

استان تهران - خبرگزاری مهر: جنگ نمایشی ویژه کودک به مناسبت هفته وحدت و تولد رسول اکرم (ص) در فرهنگسرای غدیر کرج آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، همزمان با آغاز هفته وحدت و میلاد رسول اکرم (ص) نمایش جنگ توسط گروه فرهنگی ورزشی شهاب و گروه هنری نور با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری به روی صحنه رفت.

کودکان کرجی می توانند روزهای دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه مورخ 10 تا  12 اسفند ماه از ساعت 16 تا 18 در منطقه 2 اسلام آباد ـ خیابان شریعتی  ـ روبروی سازمان آب به صورت رایگان جنگ تماشا کنند.

این برنامه که در فرهنگسرای غدیر شهرداری کرج برگزار شده است به صورت رایگان است و کودکان کرجی به ویژه کودکان منطقه اسلام آباد که کمبود امکانات همواره از دغدغه های آنان بوده است می توانند از این برنامه شاد و مفرح استفاده کنند.

در این جنگ نمایشی تلاش شده با محتوایی شاد مفاهیم مذهبی به کودکان آموزش داده شود همچنین لحظاتی شاد و به یادماندنی برای کودکان فراهم شود.

کد مطلب 1042732

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