طرح محدودیت ترافیکی در مشهد اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مسعود بیژنی ظهر یکشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: سازمان ترافیک با توجه به وظیفۀ اصلی خود جهت جابه جایی آسان و ارزان، و راحت کالا و انسان، در جهت بالا بردن و ارتقای سطح کیفیت ناوگان حمل و نقل عمومی، اقداماتی انجام داده است و ایجاد تسهیلات بهتر و بیشتر در جهت استفاده بیشتر از وسایل حمل و نقل عمومی، توانسته تا حدی در رفع معضل ترافیکی در مسیر های پر تردد فائق آید.

وی افزود: با توجه به افزایش حداقل 20 درصدی زائرین و مسافرین نسبت به سال قبل در مشهد، اجرای طرح محدودیت ترافیکی از اقدامات سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد خواهد بود که در جهت افزایش رضایتمندی شهروندان به اجرا در خواهد آمد.

بیژنی با اشاره به نظرسنجی انجام شده، گفت: در نظر سنجی که از سوی جهاد دانشگاهی در نوروز سال گذشته اجرا شد، قریب بیش از 65 درصد مردم از اجرای طرح اظهار رضایت کرده بودند.

وی ادامه داد: این طرح از چند سال گذشته براساس مصوبات وزارت کشور با هماهنگی از سوی شورای عالی ترافیک استان به تصویب رسیده است و امسال نیز از 25 اسفند ماه به مدت 20 روز اجرا خواهد شد.

وی محدوده ی اجرای طرح را خیابان های اطراف حرم مطهر رضوی در خیابان امام رضا (ع)، میدان بسیج، خیابان دانش غربی، میدان ده دی، خیابان امام خمینی (ره)، میدان شهدا، خیابان شهید هاشمی نژاد، میدان راه آهن، خیابان شهید کاوه، میدان شهید گمنام، بلوار وحدت، میدان وحدت و پنجراه، خیابان 17 شهریور و خیابان دانش شرقی بیان کرد.

بیژنی افزود: با گسترش ناوگان حمل و نقل و عمومی در این محدوده و برای رفاه بیشتر شهروندان و مسافران می توان اجرای بهتر این طرح و رضایتمندی بیشتر افراد را بدست آورد که چهار مسیر اتوبوس به صورت رایگان در این محدوده به شهروندان سرویس دهی خواهند کرد.

وی در خصوص مسیر های اتوبوس گفت: چهار مسیر اتوبوس شامل مسیر یک در میدان 15 خرداد و میدان بیت المقدس و مسیر بالعکس، مسیر دو در میدان 15 خرداد، میدان طبرسی و مسیر بالعکس، مسیر سه میدان 15 خرداد، میدان شهید گمنام و مسیر بالعکس و مسیر چهار میدان شهدا و میدان وحدت و مسیر بالعکس است که به صورت رایگان در خدمت مسافران و زائران قرار دارند.

بیژنی ادامه داد: افراد می توانند از 600 دستگاه تاکسی و 120 دستگاه ون که برای تردد در این محدوده پیش بینی شده است نیز استفاده کننند، این در حالیست که خودروهای خاص مانند اورژانس و آتش نشانی و ... می توانند بدون مجوز در این مسیرها تردد کنند و همچنین خودروهای ادارات دولتی نیز با هماهنگی و مکاتبه با این سازمان و اخذ مجوز می توانند در این محدوده تردد کنند.

معاون هماهنگی و نظارت بر امور اجرایی و بهره برداری سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد گفت: ساکنان این محدوده نیز می توانند با داشتن اصل کپی و برگ سبز خودرو و اصل و کپی کارت ملی مالک خودرو در جهت اخذ مجوز اقدام کند.