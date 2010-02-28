راه اندازی نخستین انجمن علمی بین المللی جرم شناسی شمال کشور

محمود امامی نمینی در گفتگو با خبرنگار مهر در نور اظهار داشت: در راستای بسط وگسترش فضای علمی شمال کشور نشستی با حضور اعضای هیئت مدیره انجمن جرم شناسی ایران واساتید برجسته حقوق مازندران در موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری برگزار شد.

وی برگزاری این نشست علمی را به منظور ایجاد انجمن علمی جرم شناسی در شمال کشور بیان کرد.

وی تصریح کرد: شمال کشور به دلیل داشتن مناطق بسیار زیبا، منحصر به فرد وجاذبه های مهم گردشگری از موقعیت حساس وتوریستی برخوردار می باشد واز این رو تاسیس راه اندازی انجمن جرم شناسی در این منطقه امری ضروری است.

امامی نمینی بیان داشت: این امر در راستای ارتقای سطح آگاهی دانشجویان و اساتید ونیز به مشارکت آنان در گسترش فضای علمی منطقه کمک می کند.

وی با اعلام اینکه ضرورت راه اندازی این انجمن مورد تاکید صاحب نظران عرصه جرم شناسی قرار گرفت، اضافه کرد: هیات مدیره انجمن علمی جرم شناسی شمال کشور در این نشست تشکیل شد.

معاون پژوهشی موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری شهرستان نور، اعضای هیات مدیره این انجمن را از اساتید حقوق جزای دانشگاه مازندران، دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای چالوس وقائم شهر، دانشگاه شمال آمل وموسسه آموزش عالی علامه محدث نوری شهرستان نور ذکرکرد.

وی خاطرنشان کرد: انجمن علمی بین المللی جرم شناسی شمال کشور بهار89 با مرکزیت موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری راه اندازی و شروع بکار می کند.