به گزارش خبرگزاری مهر، "محمود الزهار" در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن اظهار داشت : کشورهای عربی به طور واقعی تمایلی برای پایان بخشیدن به اختلافات داخلی فلسطین ندارند و برخی از این کشورها بیش از اینکه به برقراری آشتی ملی میان فلسطینی ها اهتمام بورزند خواهان بهره برداری از اختلافات داخلی فلسطین هستند.

وی افزود: در شرایط کنونی، اختلافات داخلی فلسطین نه فقط به خاطر مواضع کشورهای عربی، بلکه به دلیل فشارهای آمریکا و اسرائیل ادامه پیدا خواهد کرد.

الزهار در ادامه خاطرنشان کرد که تل آویو و واشنگتن آشکارا ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را تهدید می کنند که در صورت امضای توافقنامه آشتی ملی فلسطین با جنبش حماس، کمکها به وی را متوقف خواهند کرد.

خاطرنشان می شود گفتگوهای ملی فلسطین که با هدف پایان بخشیدن به اختلافات داخلی 20 اسفند سال گذشته با نظارت مصر در قاهره برگزار شد در حال حاضر به دلیل کارشکنی های جنبش فتح و فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی به حال تعلیق درآمده است.